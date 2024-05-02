За кордон за 6 000 доларів — на Вінниччині викрили переправника ухилянтів

Затримані організатор переправлення ухилянтів, його посібник та "клієнт". Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

На Вінниччині прикордонники викрили чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги порушник оцінював у шість тисяч доларів.

Про це в середу, 1 травня, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Скриншот повідомлення Південного регіонального управління Держприкордонної служби України

Як фігурант переправлял ухилянтів за межі України

38-річний мешканець міста Ямпіль налагодив канал незаконного вивозу чоловіків за кордон. До прибуткової справи він доручив ще двох місцевих мешканців. Клієнтів шукав сам, а технічні моменти забезпечували його посібники. Свої послуги зловмисники оцінювали в шість тисяч доларів.

Організатор разом із посібниками спіймався "на гарячому", коли намагався доставити до кордону чергового "клієнта". Порушників неподалік берега Дністра затримали оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону.

За адресами проживання переправників провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили 15 мобільних терміналів, один сейф та один комплект гідрокостюма.

Усім фігурантам повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (частина третя статті 332 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Тернопільщині винесли вирок ухилянту. Чоловік двічі отримував повістки, однак відмовився від мобілізації.

Раніше прикордонники розповіли, як маскуються ухилянти, аби перетнути кордон. Охоронці кордону зазначили, що призовники-втікачі часто переховуються у таємних відсіках автобусів або автівок, залазять у бебі-бокси і навіть перевдягаються в жіночі речі.