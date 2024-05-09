Що повинні мати із собою військовозобов'язані при перевірці ТЦК

Перевірка документів представниками ТЦК. Фото: ДПСУ

Менше ніж через 10 днів набере чинності новий закон про мобілізацію, який реформує процес призову та інші ключові аспекти військової служби. Згідно із ним на вулицях відбуватимуться перевірки військово-облікових документів представниками ТЦК.

Про це розповів адвокат Микола Максимов для ТСН у четвер, 9 травня.

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До набуття чинності закону перевіряти документи у чоловіків представники ТЦК мали право лише у присутності правоохоронних органів. Та згідно із внесеними змінами до нового закону процес перевірки зміниться.

"Тепер військовозобов’язаний повинен мати із собою військово-обліковий документ. Його треба пред’явити не лише на вимогу поліції, але й працівників ТЦК", — коментує адвокат.

Чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних

Що стосується права на затримання, його представники ТЦК як не мали, так і не мають. Фактично вони можуть лише самотужки перевіряти документи. А затримувати й надалі можуть лише правоохоронні органи.

"Тільки якщо військовозобов'язаний перебуває в розшуку Національною поліцією, то його мають право затримати, скласти адмінпротокол і доправити до ТЦК", — додав Максимов.

Заштовхувати чоловіків насильно до транспорту ТЦК теж не повинні. Такий процес потрібно фіксувати на відео, бо це незаконне позбавлення волі, незаконне затримання, і за це є відповідальність згідно зі статтею кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, за поширення інформації у соціальних мережах про пересування та місце перебування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) загрожує кримінальна відповідальність. Так, особу можуть позбавити волі на строк від п’яти до восьми років.

Військовий оглядач Гетьман заявив, що Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють тридцять російських окупантів. Також Міноборони повинно заохочувати добровольців підписувати контракт.