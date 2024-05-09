Что должны иметь с собой военнообязанные при проверке ТЦК

Проверка документов представителями ТЦК. Фото: ГНСУ

Менее чем через 10 дней вступит в силу новый закон о мобилизации, который реформирует процесс призыва и другие ключевые аспекты военной службы. Согласно документу, на улицах будут проводиться проверки военно-учетных документов представителями ТЦК.

Об этом рассказал адвокат Николай Максимов для ТСН в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Как будет проходить проверка документов

До вступления закона в силу проверять документы у мужчин представители ТЦК имели право только в присутствии правоохранительных органов. И согласно внесенным изменениям в новый закон, процесс проверки изменится.

"Теперь военнообязанный должен иметь с собой военно-учетный документ. Его нужно предъявить не только по требованию полиции, но и работников ТЦК", — комментирует адвокат.

Могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных

Что касается права на задержание, его представители ТЦК как не имели, так и не имеют. Фактически они могут только самостоятельно проверять документы. А задерживать и дальше могут только правоохранительные органы.

"Только если военнообязанный находится в розыске Национальной полицией, то его вправе задержать, составить админпротокол и доставить в ТЦК", — добавил Максимов.

Заталкивать мужчин насильно в транспорт ТЦК тоже не должны. Такой процесс нужно фиксировать на видео, потому что это незаконное лишение свободы, незаконное задержание, и за это есть ответственность согласно статье уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, за распространение информации в социальных сетях о передвижении и местонахождении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) грозит уголовная ответственность. Так, человек может быть лишен свободы на срок от пяти до восьми лет.

Военный обозреватель Гетьман заявил, что Украина должна еще больше усилить мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют тридцать российских оккупантов. Также Минобороны должно поощрять добровольцев подписывать контракт.