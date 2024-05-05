Куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений — відповідь представника Генштабу

Черга біля ТЦК. Фото: соцмережі

Верховна Рада України у квітні ухвалила новий закон про мобілізацію, після чого документ підписав Президент Володимир Зеленський. Закон має набрати чинності 18 травня, а чоловіки вже вишиковуються в черги біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Яка наразі ситуація в ТЦК та що зміниться з 18 травня розповів представник Генштабу Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

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Черги з чоловіків під ТЦК

"Вже зараз ми спостерігаємо зацікавленість наших громадян, які прибувають до ТЦК із метою оновити свої дані, як це передбачає закон. І дещо пожвавлення відбувається", — сказав представник Генштабу.

Відомо, що новий закон зобов'язує військовозобов'язаних протягом двох місяців оновити свої дані.

Глущенко припускає, що можливо, чоловіки таким чином показують свою сумлінність, або хвилюються, що цих 60 днів буде недостатньо для того, аби потрапити до військкомату та оновити свої дані.

Водночас він зауважив, що громадяни, які зроблять це зараз — після набрання чинності закону не будуть зобов'язані знову оновлювати дані.

"Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу, 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК таким чином, аби це не був час пік. Можливо, треба прийти о восьмій годині вечора, о дев’ятій — кому як зручно", — зазначив Глущенко.

Що робити у випадку, якщо ТЦК зачинений

Військовий пояснив, що якщо ви не змогли потрапити до ТЦК, то можна поскаржитися на гарячу лінію, номер якої є на сайті Міноборони — 15-12.

Під час дзвінка необхідно назвати причину, ТЦК, зафіксувати дату свого візиту та час. І далі там за встановленим порядком будуть розбиратися, чому так трапилося.

Також вже з 18 травня в Україні запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. Тому в громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК.

Таким чином вдасться розвантажити військкомати та зробити зручнішим спосіб оновлення даних для громадян.

Нагадаємо, згідно з оновленим наказом Міноборони України про проходження ВЛК, військовозобов'язані з деякими пухлинами придатні до служби.

Також ми писали, що в Україні розробляють новий документ для військовослужбовців, резервістів та призовників. Він замінить старий військовий квиток.