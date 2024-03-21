Хто втратить відстрочку від мобілізації — в Україні запровадять жорсткі зміни

Правила стануть жорсткими — хто втратить відстрочку від мобілізації в Україні
В Україні готують новий законопроєкт про мобілізацію до другого читання. Одне з питань, яке регулюватиме документ, — надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам. Цей процес хочуть зробити максимально прозорим та чесним. Який би виключав корупційну складову та не давав би можливості ухилитися від військової служби.
А тому деякі категорії військовозобов'язаних громадян можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, кого стосуватимуться зміни та чому, пише 24 Канал.
Так, за його словами, у планах народних депутатів унеможливити спроби ухилитися від служби в армії. Для цього збираються "перекрити лазівку", якою часто користуються ухилянти, а саме, коли одразу кілька осіб оформлюють відстрочку через догляд за однією людиною з інвалідністю.
В новому законопроєкті №10449 прописано, що в особи з інвалідністю І та ІІ групи може бути лише один доглядач — член сім'ї першого ступеню споріднення.
Також відповідно до цього проєкту закону, який збираються прийняти вже в кінці березня або на початку квітня, право на відстрочку втратять батьки трьох та більше неповнолітніх дітей, якщо у них є заборгованість по сплаті аліментів.
Крім цього, осіб з інвалідністю чоловічої статі зобов'яжуть повторно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження стану здоров'я. Це стосуватиметься тих, хто отримав інвалідність II та III групи з початку повномасштабної війни.
Але не розповсюджуватиметься на громадян, які отримали групу інвалідності внаслідок захисту держави.
За словами Веніславського, повторну перевірку осіб з інвалідністю вирішили зробити у зв'язку з тим, що з 2022 року кількість таких громадян суттєво зросла, а тому виникли сумніви, чи всі отримали статус законним шляхом через стан здоров'я.
Таким чином втратити відстрочку можуть:
- чоловіки, які доглядають за особою з інвалідністю, яка не є членом сім'ї першого ступеню споріднення;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість по сплаті аліментів;
- чоловіки, які при повторному медогляді були визнані здоровими.
Раніше ми писали, кого з осіб з інвалідністю можуть залучити до військової служби та чим вони займатимуться в лавах ЗСУ.
Нагадаємо, ми публікували дієві поради від юристки, як отримати відстрочку від мобілізації.
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