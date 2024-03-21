Хто втратить відстрочку від мобілізації — в Україні запровадять жорсткі зміни

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні готують новий законопроєкт про мобілізацію до другого читання. Одне з питань, яке регулюватиме документ, — надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам. Цей процес хочуть зробити максимально прозорим та чесним. Який би виключав корупційну складову та не давав би можливості ухилитися від військової служби.

А тому деякі категорії військовозобов'язаних громадян можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, кого стосуватимуться зміни та чому, пише 24 Канал.

Читайте також:

Так, за його словами, у планах народних депутатів унеможливити спроби ухилитися від служби в армії. Для цього збираються "перекрити лазівку", якою часто користуються ухилянти, а саме, коли одразу кілька осіб оформлюють відстрочку через догляд за однією людиною з інвалідністю.

В новому законопроєкті №10449 прописано, що в особи з інвалідністю І та ІІ групи може бути лише один доглядач — член сім'ї першого ступеню споріднення.

Також відповідно до цього проєкту закону, який збираються прийняти вже в кінці березня або на початку квітня, право на відстрочку втратять батьки трьох та більше неповнолітніх дітей, якщо у них є заборгованість по сплаті аліментів.

Крім цього, осіб з інвалідністю чоловічої статі зобов'яжуть повторно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження стану здоров'я. Це стосуватиметься тих, хто отримав інвалідність II та III групи з початку повномасштабної війни.

Але не розповсюджуватиметься на громадян, які отримали групу інвалідності внаслідок захисту держави.

За словами Веніславського, повторну перевірку осіб з інвалідністю вирішили зробити у зв'язку з тим, що з 2022 року кількість таких громадян суттєво зросла, а тому виникли сумніви, чи всі отримали статус законним шляхом через стан здоров'я.

Таким чином втратити відстрочку можуть:

чоловіки, які доглядають за особою з інвалідністю, яка не є членом сім'ї першого ступеню споріднення;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість по сплаті аліментів;

чоловіки, які при повторному медогляді були визнані здоровими.

Раніше ми писали, кого з осіб з інвалідністю можуть залучити до військової служби та чим вони займатимуться в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, ми публікували дієві поради від юристки, як отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, чи матимуть відстрочку від мобілізації чоловіки у декретній відпустці.