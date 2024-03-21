Кто потеряет отсрочку от мобилизации — в Украине введут жесткие изменения

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине готовят новый законопроект о мобилизации ко второму чтению. Один из вопросов, который будет регулировать документ, — предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам. Этот процесс хотят сделать максимально прозрачным и честным. Который исключал бы коррупционную составляющую и не давал бы возможности уклониться от военной службы.

Поэтому некоторые категории военнообязанных граждан могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, кого будут касаться изменения и почему, пишет 24 Канал.

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Так, по его словам, в планах народных депутатов сделать невозможными попытки уклониться от службы в армии. Для этого собираются "перекрыть лазейку", которой часто пользуются уклонисты, а именно, когда сразу несколько человек оформляют отсрочку по уходу за одним человеком с инвалидностью.

В новом законопроекте№10449 прописано, что у лица с инвалидностью I и II группы может быть только один человек, который совершает уход — член семьи первой степени родства.

Также согласно этому проекту закона, который собираются принять уже в конце марта или начале апреля, право на отсрочку лишатся родители трех и более несовершеннолетних детей, если у них есть задолженность по уплате алиментов.

Кроме того, лиц с инвалидностью мужского пола обяжут повторно пройти военно-врачебную комиссию для подтверждения состояния здоровья. Это касается тех, кто получил инвалидность II и III группы с начала полномасштабной войны. Но не будет распространяться на граждан, получивших группу инвалидности в результате защиты государства.

По словам Вениславского, перепроверку лиц с инвалидностью решили сделать в связи с тем, что с 2022 года количество таких граждан существенно возросло, а потому возникли сомнения все ли получили статус законным путем из-за состояния здоров'я.

Таким образом потерять отсрочку могут:

мужчины, которые ухаживают за лицом с инвалидностью, не являющимся членом семьи первой степени родства;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов;

мужчины, которые при повторном медосмотре были признаны здоровыми.

Ранее мы писали, кого из лиц с инвалидностью могут привлечь к военной службе и чем они будут заниматься в рядах ВСУ.

Напомним, мы публиковали действенные советы от юриста, как получить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, будут ли иметь отсрочку от мобилизации мужчины в декретном отпуске.