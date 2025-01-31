Тепер військовозобов'язаних без повістки можуть відразу направити на ВЛК

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Уряд України провів модернізацію правил мобілізації. Найважливішою зміною є впровадження електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Цей документ висвітлює нові правила та процедури, пов'язані з мобілізацією, повідомляє РБК Україна.

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Хто буде проходити медогляд після уточнення даних у ТЦК

Раніше громадяни, які перебувають на військовому обліку та звернулися до ТЦК для уточнення персональних даних, не направлялися на медичний огляд автоматично. Це відбувалося лише після отримання повістки.

Зараз такі особи можуть бути направлені на медогляд відповідно до даних в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", якщо відсутнє чинне рішення ВЛК про ступінь придатності до служби (та/або інших підстав для відстрочки).

Також на медогляд можуть бути направлені ті, хто самостійно висловив таке бажання.

Інші важливі зміни:

для осіб до 45 років у першу чергу визначатимуть придатність для служби в десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та морській піхоті;

жінки, які за станом здоров'я та віком підходять для проходження базової служби і бажають це зробити добровільно, будуть ставитися на військовий облік за власним бажанням.

Електронні напрямки на ВЛК можна отримати через додаток "Резерв+". Це спростить процедуру та зменшить бюрократичні бар'єри.

Нагадаємо, юрист Владислав Лук’яненко в коментарі Новини.LIVE заявляв, що за законом обмежено придатні чоловіки мають повторно пройти ВЛК, щоб підтвердити або спростувати свій статус.

Раніше військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, обіцяли штрафувати на суму від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.