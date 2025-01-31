Теперь военнообязанных без повестки могут сразу направить на ВВК

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Правительство Украины провело модернизацию правил мобилизации. Важнейшим изменением является внедрение электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Этот документ освещает новые правила и процедуры, связанные с мобилизацией, сообщает РБК Украина.

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Кто будет проходить медосмотр после уточнения данных в ТЦК

Ранее граждане, состоящие на воинском учете и обратившиеся в ТЦК для уточнения персональных данных, не направлялись на медицинский осмотр автоматически. Это происходило только после получения повестки.

Сейчас такие лица могут быть направлены на медосмотр в соответствии с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", если отсутствует действующее решение ВВК о степени годности к службе (и/или других оснований для отсрочки).

Также на медосмотр могут быть направлены те, кто самостоятельно выразил такое желание.

Другие важные изменения:

для лиц до 45 лет в первую очередь будут определять пригодность для службы в десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и морской пехоте;

женщины, которые по состоянию здоровья и возрасту подходят для прохождения базовой службы и желают это сделать добровольно, будут ставиться на воинский учет по собственному желанию.

Электронные направления на ВВК можно получить через приложение "Резерв+". Это упростит процедуру и уменьшит бюрократические барьеры.

Напомним, юрист Владислав Лукьяненко в комментарии Новини.LIVE заявлял, что по закону ограниченно годные мужчины должны повторно пройти ВВК, чтобы подтвердить или опровергнуть свой статус.

Ранее военнообязанных, которые не пройдут ВВК до 5 февраля, обещали штрафовать на сумму от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.