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Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

28 квітня 2024 00:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень
Блокпост. Фото ілюстративне: cfts.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах по всій території України. Вони працюватимуть спільно з поліцейськими.

Про це з посиланням на головного львівського коменданта Тараса Греня в суботу, 27 квітня, повідомило видання "Інформатор".

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Комендант повідомив, що кожному із блокпостів чергуватимуть по два представники Національної поліції України та по два представники ТЦК і СП. Таке рішення для забезпечення більш ефективного контролю та безпеки на території країни ухвалила Рада Оборони. На блокпостах чергові матимуть право не лише перевіряти у водіїв документи, а й вручати військовозобов'язаним повістки.

Грень зазначив, що наразі на Львівщині функціонують сім внутрішніх блокпостів, на яких правоохоронці виконують заходи щодо боротьби з можливими диверсантами. Прикордонних КПП, яких у регіоні теж сім, рішення Ради Оборони не торкнеться — вони працюватимуть у старому складі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах Львівської області. Зміни у склад контрольно-пропускних пунктів внесла Рада Оборони.

Також ми повідомляли про те, що в новому законі про мобілізації є норма, згідно з якою ухилянтів можуть тимчасово позбавляти права керувати автомобілем.

війна
КПП
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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