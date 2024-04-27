У чоловіків, які не оновлять дані у ТЦК, можуть забрати водійське посвідчення

Неявка до ТЦК — коли ухилянта можуть позбавити водійських прав
Військовозобов'язаних, які своєчасно не оновлять персональні дані у ТЦК, можуть тимчасово позбавити права керувати автомобілем. Відповідна норма прописана у новому законі про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня.
Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив юрист Ярослав Звоненко.
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Якщо чоловік буде ігнорувати правила військового обліку, повітстки, начальник ТЦК має право звернутися до Нацполіції, аби ухилянта оголосили у розшук, затримали та доставили до військкомату. В іншому випадку на адресу порушника надсилатиметься лист з вимогою прийти до ТЦК.
"Якщо протягом 10 днів "вимога" залишається проігнорованою, ТЦК та СП звертається з позовною заявою до суду щодо тимчасового обмеження громадянина України у праві керування транспортними засобами під час мобілізації", — пише "РБК-Україна".
Обмеження буде діяти доки військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК.
Нагадаємо, у Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку.
Раніше юристи пояснили, чи може суд накласти арешт на житло та авто через неявку до ТЦК.
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