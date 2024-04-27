У чоловіків, які не оновлять дані у ТЦК, можуть забрати водійське посвідчення

Поліцейський перевіряє документи водія. Фото ілюстративне: AP/Evgeniy Maloletka

Військовозобов'язаних, які своєчасно не оновлять персональні дані у ТЦК, можуть тимчасово позбавити права керувати автомобілем. Відповідна норма прописана у новому законі про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив юрист Ярослав Звоненко.

Читайте також:

Можуть заборонити сідати за кермо у судовому порядку

Якщо чоловік буде ігнорувати правила військового обліку, повітстки, начальник ТЦК має право звернутися до Нацполіції, аби ухилянта оголосили у розшук, затримали та доставили до військкомату. В іншому випадку на адресу порушника надсилатиметься лист з вимогою прийти до ТЦК.

"Якщо протягом 10 днів "вимога" залишається проігнорованою, ТЦК та СП звертається з позовною заявою до суду щодо тимчасового обмеження громадянина України у праві керування транспортними засобами під час мобілізації", — пише "РБК-Україна".

Обмеження буде діяти доки військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК.

Нагадаємо, у Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку.

Раніше юристи пояснили, чи може суд накласти арешт на житло та авто через неявку до ТЦК.