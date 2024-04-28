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Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

28 апреля 2024 00:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень
Блокпост. Фото иллюстративное: cfts.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Сотрудники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. Они будут работать вместе с полицейскими.

Об этом со ссылкой на главного львовского коменданта Тараса Греня в субботу, 27 апреля, сообщило издание "Информатор".

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Комендант сообщил, что на каждом из блокпостов будут дежурить по два представителя Национальной полиции Украины и по два представителя ТЦК и СП. Такое решение для обеспечения более эффективного контроля и безопасности на территории страны принял Совет Обороны. На блокпостах дежурные будут иметь право не только проверять у водителей документы, но и вручать военнообязанным повестки.

Грень отметил, что во Львовской области функционируют семь внутренних блокпостов, на которых правоохранители выполняют мероприятия по борьбе с возможными диверсантами. Пограничных КПП, которых в регионе тоже семь, решение Совета Обороны не коснется — они будут работать в прежнем составе.

Напомним, ранее стало известно, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области. Изменения в состав контрольно-пропускных пунктов внес Совет Обороны.

Также мы сообщали о том, что в новом законе о мобилизации есть норма, согласно которой уклонистов могут временно лишать права управлять автомобилем.

война
КПП
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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