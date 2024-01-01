Працівники ТЦК завітали на гірськолижний курорт у Драгобраті

Працівники військкомату. Фото: Страна.юа

На гірськолижний курорт у Закарпатській області 1 січня завітали працівники ТЦК. Ймовірно, метою їх візиту став пошук ухилянтів.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Так, на фото серед людей, що відпочивають на курорті, видно кількох представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Ймовірно, військкоми прибули до осередку туристів для пошуку військовозобов'язаних, що ховаються від мобілізації.

Військкоми у Драгобаті. Фото: Страна.юа

Нагадаємо, що 27 грудня у Буковелі мав відбутися концерт "Кварталу 95". Проте через шквал критики його вирішили скасувати.

Також ми писали, що масові рейди працівників територіальних центрів комплектування у Буковелі так, як в спортзалах чи інших громадських місцях, не спостерігається. Місцеві мешканці розповідають, що мобілізація у навколишніх населених пунктах триває за планом.