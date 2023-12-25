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ТЦК в Буковелі — кому роздають повістки на курорті та у навколишніх селах

25 грудня 2023 14:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
ТЦК в Буковелі — кому роздають повістки на курорті та у навколишніх селах
Військові на курорті в Буковелі. Фото: blacklist
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Масові рейди працівників територіальних центрів комплектування у Буковелі так, як в спортзалах чи інших громадських місцях, не спостерігається. Місцеві мешканці розповідають, що мобілізація у навколишніх населених пунктах триває за планом. 

Про це йдеться в матеріалі видання Телеграф.

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Зазначається, що журналістка видання побувала у Буковелі та на власні очі побачила, чи приїжджать на український курорт працівники ТЦК, аби вручити повістки військовозобов'язаним. Однак, на її подив, військкомів там не було. 

"За період відпочинку в Буковелі я не помітила жодного військового чи патрульного поліцейського. Складається враження, що тут взагалі немає війни: повсюди лунає гучна музика, люди неквапливо гуляють, насолоджуючись відпочинком. Лише раз я чула повітряну тривогу, на яку ніхто не звернув увагу", — зазначила вона.

Проте місцеві жителі розповіли, що мобілізація у навколишніх селах триває за планом. Працівники ТЦК активно роздають повістки чоловікам призовного віку в найближчих від курорту селах — Татарові, Яблуниці та Микуличині. 

Нагадаємо, 8 грудня на українському курорті Буковель помітили, найімовірніше, працівників ТЦК. Як відомо, суспільство не один раз обурювалось щодо того, що військкоми не ходять із повістками в Буковелі.

Також ми писали, що на початку грудня на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили рейди по тренажерних залах. У ТЦК пояснили, що таким чином нічого не порушують та діють згідно із законами України.

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