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Работники ТЦК посетили горнолыжный курорт в Драгобрате

1 января 2024 14:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Работники ТЦК посетили горнолыжный курорт в Драгобрате
Работники военкомата. Фото: Страна.юа
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На горнолыжный курорт в Закарпатской области 1 января посетили работники ТЦК. Вероятно, целью их визита стал поиск уклонистов.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Так, на фото среди отдыхающих на курорте видны несколько представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Вероятно, военнослужащие прибыли в центр туристов для поиска военнообязанных, скрывающихся от мобилизации.

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Военнослужащие в Драгобате. Фото: Страна.юа

Напомним, что 27 декабря в Буковеле должен был состояться концерт "Квартала 95". Однако из-за шквала критики его решили отменить.

Также мы писали, что массовых рейдов работников территориальных центров комплектования в Буковеле так, как в спортзалах или других общественных местах, не наблюдается. Местные жители говорят, что мобилизация в окрестных населенных пунктах продолжается по плану.

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