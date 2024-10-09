Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Пряма мобілізація без участі ТЦК — що відомо arrow

Пряма мобілізація без участі ТЦК — що відомо

9 жовтня 2024 17:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні без участі ТЦК — як це буде відбуватися
Мобілізовані громадяни України. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На законодавчому рівні в Україні розробляється ідея прямої мобілізації без участі територіальних центрів комплектування. Цей процес матиме схожі риси із рекрутинговими центрами, які уже відкрилися по усій країні під егідою Міноборони.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Читайте також:

Пряма мобілізація — деталі ще незрозумілі

В Україні можуть запровадити пряму мобілізацію військовозобов’язаних громадян, без участі територіальних центрів комплектування.

"Механізм того, як тепер це відбуватиметься без участі ТЦК ще відпрацьовується на законодавчому рівні. Але ми ще чекаємо на роз’яснення", — пояснив Сергій Монукало.

Схожість із рекрутинговими центрами МО

Представник ТЦК порівняв цей новий проєкт із рекрутинговими центрами, які були створені раніше Міністерством оборони України і до яких територіальні центри комплектування фактично не мали відношення.

"Рекрутинговий центр допомагає напряму комунікувати з командиром частини до того етапу, коли командири отримали право віддавати направлення безпосередньо на ВЛК", — нагадав Монукало.

Нагадаємо, що станом на 6 жовтня понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ. Зокрема, 20 150 осіб подали заявки, серед яких 5 091 вважаються потенційними кандидатами на службу в Силах оборони, а 1 726 вже стали частиною Збройних сил або незабаром приєднаються.

Додамо, ми повідомляли, кого у жовтні 2024 року першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ.

Міноборони ЗСУ мобілізація ТЦК та СП Рекрутинг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:32 В Укргідрометцентрі попередили, які регіони накриють шквальні вітри

17:30 Другий Саміт миру за участі Росії — посол у Туреччині повідомив плани України

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

17:27 Якою погодою здивує українців зима цього року — синоптики дали прогноз

17:26 Пішов з життя відомий одеський художник

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською - 80x80

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською

17:22 В Раді планують підвищити військовий збір для військовослужбовців — нардеп

17:20 Зеленський зустрінеться з Папою Римський — відома дата

17:10 Уряд ухвалив важливу постанову про повістки поштою — які нюанси треба знати

17:06 Міна у метро Києва — ЗМІ спростували інформацію та назвали знайдений предмет

17:00 Пряма мобілізація без участі ТЦК — що відомо

17:32 В Укргідрометцентрі попередили, які регіони накриють шквальні вітри

17:30 Другий Саміт миру за участі Росії — посол у Туреччині повідомив плани України

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

17:27 Якою погодою здивує українців зима цього року — синоптики дали прогноз

17:26 Пішов з життя відомий одеський художник

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською - 80x80

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською

17:22 В Раді планують підвищити військовий збір для військовослужбовців — нардеп

17:20 Зеленський зустрінеться з Папою Римський — відома дата

17:10 Уряд ухвалив важливу постанову про повістки поштою — які нюанси треба знати

17:06 Міна у метро Києва — ЗМІ спростували інформацію та назвали знайдений предмет

17:00 Пряма мобілізація без участі ТЦК — що відомо

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською - 80x80

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті