Мобілізація в Україні без участі ТЦК — як це буде відбуватися

Мобілізовані громадяни України. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

На законодавчому рівні в Україні розробляється ідея прямої мобілізації без участі територіальних центрів комплектування. Цей процес матиме схожі риси із рекрутинговими центрами, які уже відкрилися по усій країні під егідою Міноборони.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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В Україні можуть запровадити пряму мобілізацію військовозобов’язаних громадян, без участі територіальних центрів комплектування.

"Механізм того, як тепер це відбуватиметься без участі ТЦК ще відпрацьовується на законодавчому рівні. Але ми ще чекаємо на роз’яснення", — пояснив Сергій Монукало.

Схожість із рекрутинговими центрами МО

Представник ТЦК порівняв цей новий проєкт із рекрутинговими центрами, які були створені раніше Міністерством оборони України і до яких територіальні центри комплектування фактично не мали відношення.

"Рекрутинговий центр допомагає напряму комунікувати з командиром частини до того етапу, коли командири отримали право віддавати направлення безпосередньо на ВЛК", — нагадав Монукало.

Нагадаємо, що станом на 6 жовтня понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ. Зокрема, 20 150 осіб подали заявки, серед яких 5 091 вважаються потенційними кандидатами на службу в Силах оборони, а 1 726 вже стали частиною Збройних сил або незабаром приєднаються.

Додамо, ми повідомляли, кого у жовтні 2024 року першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ.