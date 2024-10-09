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Прямая мобилизация без участия ТЦК — что известно

9 октября 2024 17:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине без участия ТЦК – как это будет происходить
Мобилизированные граждане Украины. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На законодательном уровне в Украине разрабатывается идея прямой мобилизации без участия территориальных центров комплектования . Этот процесс будет иметь схожие черты с рекрутинговыми центрами, которые уже открылись по всей стране под эгидой Минобороны.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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В Украине могут ввести прямую мобилизацию военнообязанных граждан без участия территориальных центров комплектования.

"Механизм того, как теперь это будет происходить без участия ТЦК, еще отрабатывается на законодательном уровне. Но мы еще ждем разъяснения", — пояснил Сергей Монукало.

Сходство с рекрутинговыми центрами МО

Представитель ТЦК сравнил этот новый проект с рекрутинговыми центрами, созданными ранее Министерством обороны Украины и к которым территориальные центры комплектования фактически не имели отношения.

"Рекрутинговый центр помогает напрямую коммуникировать с командиром части до того этапа, когда командиры получили право отдавать направление непосредственно на ВЛК", — напомнил Монукало.

Напомним, что на 6 октября более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ. В частности, 20 150 человек подали заявки, среди которых 5091 считаются потенциальными кандидатами на службу в Силах обороны, а 1726 уже стали частью Вооруженных сил или вскоре присоединятся.

Добавим, мы сообщали, кого в октябре 2024 года будут в первую очередь мобилизовать в ряды ВСУ.

Минобороны ВСУ мобилизация ТЦК и СП Рекрутинг

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