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Мобілізація в Україні з 1 жовтня 2024 року — кого заберуть до ЗСУ першочергово

1 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація з 1 жовтня 2024 — які категорії чоловіків заберуть до ЗСУ першочергово
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: google.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Третій рік в Україні триває повномасштабна війна з росією. Щоб захистити країну від російських окупантів, на військову службу продовжують призивати військовозобов'язаних чоловіків. Наразі мобілізаційні розпорядження можуть отримати громадяни від 25 до 50 років. Особи старше 50 років можуть бути мобілізовані, якщо мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.  

Кого у жовтні 2024 року першочергово призиватимуть до лав Збройних сил України, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Хто підлягає мобілізації у жовтні 2024 року

З 1 жовтня 2024 року першочергово мобілізуватимуть:

  • військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 50 років, яких ВЛК визнала придатними за станом здоров'я (до лав ЗСУ залучатимуть як тих, хто має бойовий досвід, так і тих, хто не знайомий з військовою справою);
  • деякі чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану (вони повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні");
  • чоловіків, які мають дефіцитну військово-облікову спеціальність. 

Варто зауважити, військове керівництво країни неодноразово наголошувало, що українське військо потребує не тільки громадян з бойовим досвідом, які захищатимуть країну безпосередньо у зоні бойових дій, а й фахівців з різних сфер, зокрема: 

  • водії;
  • зварювальники;
  • зв'язківці;
  • IT-спеціалісти;
  • кухарі;
  • медики;
  • діловоди;
  • бухгалтери тощо. 

 

Хто підлягає мобілізації у жовтні 2024 року
Воїни-зв'язківці, які воюють на Запорізькому напрямку. Ілюстративне фото: ЗОВА

Додамо, що за власним бажанням долучитися до лав ЗСУ, підписавши контракт, можуть:

  • призовники від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу;
  • жінки, які придатні за станом здоров'я;
  • особи з інвалідністю (якщо ВЛК видасть висновок, що така особа може виконувати певні задачі та обов'язки й нести військову службу);
  • ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації;
  • громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 жовтня.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації.

Також ми інформували, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.

ЗСУ жовтень мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба

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