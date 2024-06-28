Трудоустройство военнообязанных, особенности процесса во время войны

Гражданин Украины с военным билетом. Фото: ТСН

При оформлении на предприятиях военнообязанных граждан теоретически можно использовать электронные военно-учетные документы нового работника. Но на практике лучше оформлять таких работников со стандартными бумажными документами.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Оформление военнообязанных на новой работе

При приеме на работу военнообязанные граждане должны предоставлять военно-учетные документы (ВУД).

Комментируя вопрос, о том, могут ли на предприятии использовать военно-учетные данные нового работника, указанные в мобильном приложении "Резерв+", адвокат Сергей Айвазян подчеркнул: "Я бы рекомендовал Вам руководствоваться действующим оригинальным ВУД в бумажном виде с актуальными на момент принятия к работе данными" .

В чем главная проблема электронных документов

По словам юриста, теоретически можно использовать и электронные военно-учетные документы, но на практике у предприятия могут возникнуть проблемы с территориальными центрами комплектования.

"Это может привести Вас к ошибкам при составлении отчетов в ТЦК списка на бронирование в соответствующее профильное министерство", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь возможно только при наличии военно-учетного документа.

Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.