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Прием на работу военнообязанных — главная проблема для предприятий

28 июня 2024 18:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Трудоустройство военнообязанных, особенности процесса во время войны
Гражданин Украины с военным билетом. Фото: ТСН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

При оформлении на предприятиях военнообязанных граждан теоретически можно использовать электронные военно-учетные документы нового работника. Но на практике лучше оформлять таких работников со стандартными бумажными документами.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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При приеме на работу военнообязанные граждане должны предоставлять военно-учетные документы (ВУД).

Комментируя вопрос, о том, могут ли на предприятии использовать военно-учетные данные нового работника, указанные в мобильном приложении "Резерв+", адвокат Сергей Айвазян подчеркнул: "Я бы рекомендовал Вам руководствоваться действующим оригинальным ВУД в бумажном виде с актуальными на момент принятия к работе данными" .

В чем главная проблема электронных документов

По словам юриста, теоретически можно использовать и электронные военно-учетные документы, но на практике у предприятия могут возникнуть проблемы с территориальными центрами комплектования.

"Это может привести Вас к ошибкам при составлении отчетов в ТЦК списка на бронирование в соответствующее профильное министерство", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь возможно только при наличии военно-учетного документа.

Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.

работа
военный учет
мобилизация
предприятия
военный билет

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