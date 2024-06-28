Трудоустройство военнообязанных, особенности процесса во время войны

Прием на работу военнообязанных — главная проблема для предприятий
При оформлении на предприятиях военнообязанных граждан теоретически можно использовать электронные военно-учетные документы нового работника. Но на практике лучше оформлять таких работников со стандартными бумажными документами.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Оформление военнообязанных на новой работе
При приеме на работу военнообязанные граждане должны предоставлять военно-учетные документы (ВУД).
Комментируя вопрос, о том, могут ли на предприятии использовать военно-учетные данные нового работника, указанные в мобильном приложении "Резерв+", адвокат Сергей Айвазян подчеркнул: "Я бы рекомендовал Вам руководствоваться действующим оригинальным ВУД в бумажном виде с актуальными на момент принятия к работе данными" .
В чем главная проблема электронных документов
По словам юриста, теоретически можно использовать и электронные военно-учетные документы, но на практике у предприятия могут возникнуть проблемы с территориальными центрами комплектования.
"Это может привести Вас к ошибкам при составлении отчетов в ТЦК списка на бронирование в соответствующее профильное министерство", — пояснил Юрий Айвазян.
Напомним, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь возможно только при наличии военно-учетного документа.
Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.
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