Прийшла повістка, а чоловік за кордоном — що робити родичам, яким вручили документ

Працівник ТЦК вручає повістку. Фото: росЗМІ

Повістки під час мобілізації повинні вручати адресату особисто в руки, без сторонніх осіб. Однак трапляються ситуації, коли повістка прийшла, а чоловік перебуває за кордоном.

Що робити в такому разі розповіла адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко Фактам ICTV.

Читайте також:

Що робити, якщо прийшла повістка, а чоловік за кордоном

Адвокатка пояснила, що повістку вручають особисто військовозобов'язаному, якого викликають до ТЦК. Таким чином, якщо людина перебуває за межами країни, за неї ніхто документ отримати не зможе.

Після отримання повістки чоловік повинен підписати її, таким чином підтвердивши своє ознайомлення з нею та зобов'язання з'явитися у ТЦК.

"За отримання повістки військовозобов’язана особа розписується в розписці і заповнює дату, коли вона отримала таку повістку", — наголосила експертка.

Однак якщо повістка прийшла родині військовозобов'язаного, вони мають попередити працівників ТЦК, що чоловік перебуває за кордоном та не має змоги повернутися. Оскільки потрібний підпис адресата, повістку не можуть передати через когось із членів сім'ї, друзів, сусідів тощо.

"Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має", — додала Грищенко.

Нагадаємо, що увесь цей час військовозобов'язані чоловіки отримують повістки для уточнення даних, за якими мають явитися до ТЦК та СП. Окрім звичайної повістки, існує ще й так звана бойова, або мобілізаційне розпорядження.