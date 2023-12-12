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Пришла повестка, а мужчина за границей — что делать родственникам, которым вручили документ

12 декабря 2023 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пришла повестка, а мужчина за границей — что делать родственникам, которым вручили документ
Работник ТЦК вручает повестку. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повестки во время мобилизации должны вручать адресату лично в руки без посторонних лиц. Однако случаются ситуации, когда повестка пришла, а мужчина находится за границей.

Что делать в таком случае рассказала адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко Фактам ICTV.

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Адвокат объяснила, что повестку вручают лично военнообязанному, которого вызывают в ТЦК. Таким образом, если человек находится за пределами страны, за него никто документ получить не сможет.

После получения повестки мужчина должен подписать ее, таким образом, подтвердив свое ознакомление с ней и обязательство явиться в ТЦК.

"За получение повестки военнообязанное лицо расписывается в расписке и заполняет дату, когда она получила такую повестку", — подчеркнула эксперт.

Однако если повестка пришла семье военнообязанного, они должны предупредить работников ТЦК, что мужчина находится за границей и не может вернуться. Поскольку нужна подпись адресата, повестку не могут передать через одного из членов семьи, друзей, соседей и т.д.

"Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат не имеет", — добавила Грищенко.

Напомним, что все это время военнообязанные мужчины получают повестки для уточнения данных, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Кроме обычной повестки существует еще и так называемая боевая, или мобилизационное распоряжение.

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