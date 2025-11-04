Як законно відстрочити візит до ТЦК за повісткою

Громадянин отримує документи в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Військовозобов'язані особи, які отримали повістку, мають прибути до ТЦК у вказані дату та час. У разі ігнорування громадянин може понести відповідальність , однак є механізм, який дозволяє перенести дату візиту без накладення штрафу.

Про це у Facebook розповіли у Чернігівському ОТЦК та СП.

Як відстрочити візит до ТЦК за повісткою

У ТЦК зазначили, що якщо у людини не виходить прибути до територіального центру комплектування у визначений час, тоді громадянин має лише три доби, щоб попередити про це.

"У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів", — йдеться у повідомленні

Також у ТЦК зазначили, які причини є поважними, що дозволяють законно відкласти візит. Серед таких:

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості відвідати ТЦК вчасно;

смерть близьких родичів – батьків, дітей, чоловіка або дружини, рідних братів, сестер, дідусів, бабусь, а також родичів чоловіка чи дружини.

Водночас усі ці обставини мають бути підтверджені документально. Мова йде про довідки від державних, комунальних або ж медичних закладів.

