Головна Мобілізація Прийшла повістка — у ТЦК сказали, як відстрочити візит

Прийшла повістка — у ТЦК сказали, як відстрочити візит

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 04:55
Оновлено: 05:19
Як законно відстрочити візит до ТЦК за повісткою
Громадянин отримує документи в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Військовозобов'язані особи, які отримали повістку, мають прибути до ТЦК у вказані дату та час. У разі ігнорування громадянин може понести відповідальність , однак є механізм, який дозволяє перенести дату візиту без накладення штрафу.

Про це у Facebook розповіли у Чернігівському ОТЦК та СП.

Читайте також:

Як відстрочити візит до ТЦК за повісткою

У ТЦК зазначили, що якщо у людини не виходить прибути до територіального центру комплектування у визначений час, тоді громадянин має лише три доби, щоб попередити про це.

"У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів", — йдеться у повідомленні

Також у ТЦК зазначили, які причини є поважними, що дозволяють законно відкласти візит. Серед таких:

  • хвороба громадянина;
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості відвідати ТЦК вчасно;
  • смерть близьких родичів – батьків, дітей, чоловіка або дружини, рідних братів, сестер, дідусів, бабусь, а також родичів чоловіка чи дружини.

Водночас усі ці обставини мають бути підтверджені документально. Мова йде про довідки від державних, комунальних або ж медичних закладів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як людям віком від 25 років отримати відстрочку без візиту до ТЦК.

Також ми інформували, що з 1 листопада ТЦК припинили приймати заяви на відстрочки.

штраф мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
