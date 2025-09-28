Відео
Головна Мобілізація Відстрочка від БВС — хто має на неї право

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 12:20
Базова військова служба - хто має право на відстрочку від БВС
Процес проходження базової військової служби. Фото: УНІАН

Українські призовники мають пройти до досягнення 25-річного віку базову військову службу. Частина громадян має право оформити відстрочку від базової військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Максим Горностай.

Читайте також:

Базова військова служба в Україні

В Україні має з’явитися базова військова служба (БВС), яка замінить строкову військову службу, яку раніше мали проходити усі призовники.

Базова військова служба теж, в принципі, стосується усіх призовників, крім студентів вищих навчальних закладів.

Але є кілька категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від БВС.

Це, зокрема, особи з підтвердженою непридатністю до служби.

Хто ще має право на відстрочку від БВС

Також відстрочку від БВС можуть оформити й інші українські громадяни.

Це право отримують особи, які:

  • навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, вищої духовної освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, в інтернатурі або докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку);
  • обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову службу;
  • мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається ч. 12 ст. 26 Закону № 2232.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має пройти базову військову службу.

Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняється базова військова служба від строкової.

студенти відстрочка військовозобов'язані військова служба призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
