Как законно отсрочить визит в ТЦК по повестке

Гражданин получает документы в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Военнообязанные лица, получившие повестку, должны прибыть в ТЦК в указанные дату и время. В случае игнорирования гражданин может понести ответственность, однако есть механизм, который позволяет перенести дату визита без наложения штрафа.

Об этом в Facebook рассказали в Черниговском ОТЦК и СП.

Как отсрочить визит в ТЦК по повестке

В ТЦК отметили, что если у человека не получается прибыть в территориальный центр комплектования в определенное время, тогда у гражданина есть только трое суток, чтобы предупредить об этом.

"В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней", — говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, какие причины являются уважительными, позволяющие законно отложить визит. Среди таких:

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности посетить ТЦК вовремя;

смерть близких родственников — родителей, детей, мужа или жены, родных братьев, сестер, дедушек, бабушек, а также родственников мужа или жены.

При этом все эти обстоятельства должны быть подтверждены документально. Речь идет о справках от государственных, коммунальных или медицинских учреждений.

