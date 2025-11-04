Видео
Армия
Пришла повестка — в ТЦК сказали, как отсрочить визит

Пришла повестка — в ТЦК сказали, как отсрочить визит

Дата публикации 4 ноября 2025 04:55
обновлено: 05:19
Как законно отсрочить визит в ТЦК по повестке
Гражданин получает документы в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Военнообязанные лица, получившие повестку, должны прибыть в ТЦК в указанные дату и время. В случае игнорирования гражданин может понести ответственность, однако есть механизм, который позволяет перенести дату визита без наложения штрафа. 

Об этом в Facebook рассказали в Черниговском ОТЦК и СП.

В ТЦК отметили, что если у человека не получается прибыть в территориальный центр комплектования в определенное время, тогда у гражданина есть только трое суток, чтобы предупредить об этом.

"В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней", — говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, какие причины являются уважительными, позволяющие законно отложить визит. Среди таких:

  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности посетить ТЦК вовремя;
  • смерть близких родственников — родителей, детей, мужа или жены, родных братьев, сестер, дедушек, бабушек, а также родственников мужа или жены.

При этом все эти обстоятельства должны быть подтверждены документально. Речь идет о справках от государственных, коммунальных или медицинских учреждений.

Напомним, недавно мы писали, как людям в возрасте от 25 лет получить отсрочку без визита в ТЦК.

Также мы информировали, что с 1 ноября ТЦК прекратили принимать заявления на отсрочки.

штраф мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
