Притворялись психически больными — полиция разоблачила схему уклонистов от мобилизации

Мужчина на приеме у психиатра. Фото: freepik.com

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины вместе со следователями областной полиции обнаружили две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу. Преступники действовали в Сумской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДВБ в среду, 17 апреля.

Читайте также:

Схема "психически больных" уклонистов на Сумщине

В сумской больнице торговали ложными диагнозами для уклонистов, правда, для "подтверждения" болезни нужно было стать настоящим пациентом.

"Справку о психической болезни желающие избежать службы в армии могли оформить за 3000 долларов у заведующего специализированной больницей в Сумской области. Он вместе с компаньоном торговал "белыми билетами". Правда, чтобы получить мнимый диагноз, их клиентам приходилось становиться реальными пациентами психиатрической больницы и проходить там номинальное лечение", — рассказали в ДВБ.

Правоохранители задержали фигурантов дела при получении средств в обмен на фиктивные документы. Им объявили подозрение по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу и принятии предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды должностным лицом. Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения.

Сотрудники ДВБ задерживают фигурантов преступных схем. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Бизнесмен с поддельными выводами ВВК на Тернопольщине

В Тернополе предприниматель за 12 тыс. дол. обещал военнообязанным договориться о временной непригодности к военной службе. Он уверял, что благодаря своим связям договорится с военно-врачебной комиссией для получения документа с соответствующим диагнозом.

Правоохранителям совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ удалось задержать злоумышленника во время передачи средств. Его подозревают по статье о злоупотреблении влиянием. Фигуранту грозит 8 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины"

Попытки уклонистов пересечь границу

Напомним, что двое мужчин незаконно пытались перевезти группу из 12 призывников в соседнее государство, однако их планам помешали пограничники.

Также мы писали, что пограничники помешали планам жительницы Буковины за 6000 фунтов стерлингов незаконно переправить мужчину призывного возраста за границу.