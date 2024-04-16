Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком на вулиці. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію. Його положення набудуть чинності через місяць після того, як його підпише президент. Були внесені зміни до деяких правил для мобілізованих осіб, додані положення щодо обмежено придатних і осіб, які мають відстрочку від призову до військ.

Що потрібно знати, аби не стати ухилянтом за новим законом повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Закон про мобілізацію №10449.

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Військова підготовка

В Україні строкову службу замінять базовою військовою службою терміном 3 місяці. Громадянам до 25 років буде потрібно обрати час і місце для проходження цієї підготовки. З 2025 року загальновійськова підготовка буде обов'язковою для усіх навчальних закладів, незалежно від їх форми власності.

Облік

Упродовж 60 днів після введення в дію закону всі чоловіки віком від 18 до 60 років будуть зобов'язані оновити свої особисті дані в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Для цього необхідно буде особисто відвідати територіальний центр комплектування або пункт прийому в центрі надання адміністративних послуг.

Також буде можливість добровільно створити електронний кабінет військовозобов'язаного для онлайн внесення особистої та службової (для резервістів) інформації. Проте наразі цей сервіс перебуває на етапі розробки, і використання його на даний момент неможливе.

Інвалідність та обмежено придатні

Громадянам, які отримали ІІ-ІІІ групи інвалідності у період з 22 лютого 2024 року (за винятком військовослужбовців), буде потрібно оновити свої дані в Реєстрі та пройти повторний медичний огляд для визначення групи придатності до служби.

Також ВЛК здійснить повторний медичний огляд для тих громадян, які були визнані обмежено придатними до військової служби. Новий закон скасовує цю категорію, тому під час повторного медичного огляду таких громадян буде прийнято рішення про їх придатність або непридатність до служби.

Документи та виклик до ТЦК

Відтепер усі громадяни, які знаходяться на військовому обліку і є військовозобов'язаними у віці від 18 до 60 років, повинні завжди мати при собі військово-облікові документи. Перевіряти їх можуть:

працівники ТЦК;

прикордонна служба;

поліція.

Процес перевірки документів може бути зафіксований на фото або відео.

Правила вручення повісток залишаються незмінними, але є нова умова для тих, хто відмовляється виконувати вимоги ТЦК.

Якщо громадянин не з'явиться у ТЦК у визначений термін, зазначений у повістці, ТЦК має право звернутися до поліції з вимогою про адміністративне затримання та доставку його в військкомат.

У випадку неможливості поліції виконати цю вимогу, вона повідомляє відповідне сповіщення у ТЦК, а після п'яти днів громадянину надсилають формальну вимогу про виконання його обов'язків як військовозобов'язаного чи резервіста.

Днем вручення такої вимоги вважається:

вручення повістки під розписку поштою;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або про неможливість її вручити за адресою з інших причин (зокрема, якщо особа не повідомила ТЦК свою актуальну адресу).

Якщо протягом десяти календарних днів після вручення вимоги громадянин не виконав свої обов'язки, то ТЦК має право звернутися до суду. В такому випадку військовозобов'язаному можуть обмежити право на керування транспортним засобом під час мобілізації - на строк до виконання або відкликання вимоги.

Відстрочка на два місяці

Добровольці, які самостійно звернуться до ТЦК для включення до складу ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовки.

Бронювання

Згідно з новим законом, бронюванню від мобілізації підлягають чиновники категорії "А", голови обласних та районних рад, сільські селищні та міські голови. Чиновники категорії "Б" та органи місцевого самоврядування можуть бути заброньовані не більше, ніж на 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.

Також під бронювання можуть підпадати співробітники органів державної влади, інших державних установ, підприємств та організацій, які є критично важливими для ЗСУ, економіки та життєдіяльності населення.

Крім того, право на бронювання мають кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, установ та організацій, навіть якщо вони там не працюють. До переліку критично важливих також включені працівники сфери культури та медіа.

Відстрочка від мобілізації

На відстрочку від мобілізації мають право:

люди з інвалідністю всіх груп та за рішенням ВЛК. Їм надається відстрочка від 6 до 12 місяців з умовою пройти знову ВЛК по закінченню терміну відстрочки;

батьки трьох неповнолітніх дітей — якщо немає боргів за аліментами, які перевищують 3 місяці заборгованості;

батьки-одинаки та матері-одиначки, чий чоловік (дружина) загинув, зник безвістю, позбавлений батьківських прав, перебуває у в'язниці;

батько або мати неповнолітньої дитини, чий чоловік (дружина) вже проходить службу;

батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

усиновлювачі дітей з інвалідністю — якщо діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавлені батьківського піклування;

подружжя людей з інвалідністю III групи — лише у разі інвалідності, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи, одного з парних органів, псих розлади при онкології, паралітичних синдромів;

ті, у кого на утриманні батьки з I та ІІ груп — якщо з подружжя опікунів один невійськовий, другого можуть мобілізувати;

онуків бабусь та дідусів, що мають інвалідність І та ІІ груп можуть звільнити від армії, якщо немає ближчих родичів;

студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту послідовно, аспіранти;

викладачі навчальних закладів;

науковці.

Демобілізація

Норма про демобілізацію після 36 місяців військової служби була виключена з нового закону. Зараз у Кабінеті міністрів працюють над окремим документом, який буде визначати норми щодо демобілізації.

Проте новий закон визначає терміни служби для контрактників і установлює правила звільнення з армії для різних категорій військовослужбовців.

Підстави для звільнення зі служби за призовом:

за віком (у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі);

за станом здоров'я — на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переглядом через 6-12 місяців. Або за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв'язку з вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається окремо;

у зв'язку зі звільненням з полону;

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв'язку з призначенням на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Для військовослужбовців за контрактом:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу — на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу — на строк від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу — на строк від 5 до 10 років;

для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років (але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі).

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Щоб протистояти ворогу, держава вдосконалює мобілізаційні процеси. У планах посилити покарання для тих, хто ухиляється від обов'язку захищати країну. Зокрема, тих, хто відмовляється проходити ВЛК.

Також, якщо вас забронювали на роботі, то ви можете дізнатися про це у керівництва та отримати відповідний документ, аби показати ТЦК. Однак це не виключає, що вам можуть вручити повістку.