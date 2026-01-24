Видео
Пограничник торговал службой в тылу — его будут судить

Дата публикации 24 января 2026 03:32
Инспектор ГПСУ обещал устроить знакомого на службу в тылу — предстанет перед судом
Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Инспектор одной из пограничных застав за взятку обещал помочь знакомому избежать службы в районе боевых действий. За совершенное правоохранитель ответит перед судом.

Об этом 19 января сообщили в ГБР.

Детали дела

По данным следствия, знакомый попросил фигуранта, чтобы тот устроил его на службу в пограничные подразделения на Днепропетровщине. Охранник госграницы согласился решить вопрос за деньги: оценил услугу в пять тысяч долларов. Инспектор обещал, что за эту сумму договорится с руководством отряда. Клиенту он дал общие советы касательно оформления документов, после чего просто ожидал, когда знакомого мобилизуют, и настаивал на передаче денег. Нарушителя задержали, когда тот получил полную оплату.

Какое наказание грозит пограничнику

За получение взятки инспектор ГПСУ может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

"Мобилизация в подразделения Госпогранслужбы осуществляется на общих основаниях, аналогично мобилизации в ВСУ, и не предусматривает никаких платных "условий"... "Комфортная" служба в тылу не может быть предметом торга, а каждый такой факт получает надлежащую правовую оценку", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, житель Полтавщины сбежал из транспорта, который вез его в пункт сбора. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что в Днепре вынесли приговор мужчине, который убил работника ТЦК и СП. Злоумышленника приговорили к конфискации имущества и на 15 лет лишили свободы.

суд взятка пограничники мобилизация ГПСУ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
