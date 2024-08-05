На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які намагались переплисти Тису

Затримані ухилянти. Фото: facebook.com/share/

Уночі група з шести чоловіків намагалася переплисти річку Тису у рятувальних жилетах та незаконно дістатися до Румунії. Прикордонники затримали "плавців" за 200 метрів до кордону.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у понеділок, 5 серпня.

Читайте також:

Що відомо про втечу "плавців"

Прикордонники розповіли, що вночі за 200 метрів від кордону, групу з шести чоловіків зупинив прикордонний патруль від відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону. Аби втекти від охоронців держкордону та уникнути відповідальності, чоловіки намагалися втекти. Однак військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів і втікачів зупинили.

"Горе-підкорювачі річки, яка від початку повномасштабного вторгнення вже забрала життя щонайменше чотирьох десятків чоловіків, свідомо погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон саме у такий спосіб. Дехто із порушників встиг віддати переправникам майже по 3,5 тисячі доларів", — йдеться у повідомленні.

Щодо затриманих склали протоколи про адміністративні порушення за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України та за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

Справи скеровано до суду.