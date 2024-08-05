На Закарпатье задержали шестерых мужчин, которые пытались переплыть Тису

Задержаны уклоняющие. Фото: facebook.com/share/

Ночью группа из шести мужчин пыталась переплыть реку Тису в спасательных жилетах и незаконно добраться до Румынии. Пограничники задержали "пловцов" за 200 метров до границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в понедельник, 5 августа.

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Пограничники рассказали, что ночью в 200 метрах от границы, группу из шести мужчин остановил пограничный патруль от отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда. Чтобы убежать от охранников госграницы и избежать ответственности, мужчины пытались скрыться. Однако военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов и беглецов остановили.

"Горе-покорители реки, которая с начала полномасштабного вторжения уже унесла жизни по меньшей мере четырех десятков мужчин, сознательно согласились на предложение дельцов пересечь границу именно таким образом. Некоторые из нарушителей успел отдать переправщикам почти по 3,5 тысячи долларов", — говорится в сообщении.

Относительно задержанных составили протоколы об административных нарушениях за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы.

Дела направлены в суд.