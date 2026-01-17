Скількох членів однієї родини можуть призвати до війська

Призов триває — скількох членів родини можуть мобілізувати
В умовах загальної мобілізації можуть мобілізувати всіх, хто не має підстав для відстрочки чи звільнення. До лав війська можуть потрапити всі військовозобов'язані члени родини.
Про це йдеться в матеріалі Радіо Трек.
Мобілізація членів однієї сім'ї
Перелік тих, хто підлягає призову, є в Законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Родинні зв'язки не є захистом від мобілізації. Мобілізувати можуть будь-кого, хто досягнув призовного віку, та не має законних підстав для відстрочки.
Щоправда, навіть якщо інші члени родини проходять службу, можуть отримати відстрочку ті, хто:
- утримує троє чи більше неповнолітніх дітей;
- є одиноким батьком;
- доглядає за людиною з інвалідністю або тяжкохворим родичем;
- сам має інвалідність;
- тимчасово непридатний до служби за станом здоров’я.
Нагадаємо, у Полтаві планують посилити мобілізаційні заходи. Йдеться про затримання військовозобов'язаних не лише на вулицях, а й у державних установах.
Також ми повідомляли, що громадян, які мають відстрочку, теж можуть відправити на ВЛК. Щоправда, таке може статися лише у двох випадках.
Читайте Новини.LIVE!