Головна Мобілізація Призов триває — скількох членів родини можуть мобілізувати

Призов триває — скількох членів родини можуть мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:17
Скількох членів однієї родини можуть призвати до війська
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: УНІАН

В умовах загальної мобілізації можуть мобілізувати всіх, хто не має підстав для відстрочки чи звільнення. До лав війська можуть потрапити всі військовозобов'язані члени родини.

Про це йдеться в матеріалі Радіо Трек.

Читайте також:

Мобілізація членів однієї сім'ї

Перелік тих, хто підлягає призову, є в Законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Родинні зв'язки не є захистом від мобілізації. Мобілізувати можуть будь-кого, хто досягнув призовного віку, та не має законних підстав для відстрочки. 

Щоправда, навіть якщо інші члени родини проходять службу, можуть отримати відстрочку ті, хто:

  • утримує троє чи більше неповнолітніх дітей;
  • є одиноким батьком;
  • доглядає за людиною з інвалідністю або тяжкохворим родичем;
  • сам має інвалідність;
  • тимчасово непридатний до служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, у Полтаві планують посилити мобілізаційні заходи. Йдеться про затримання військовозобов'язаних не лише на вулицях, а й у державних установах.

Також ми повідомляли, що громадян, які мають відстрочку, теж можуть відправити на ВЛК. Щоправда, таке може статися лише у двох випадках.

родина військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
