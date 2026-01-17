Скількох членів однієї родини можуть призвати до війська

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: УНІАН

В умовах загальної мобілізації можуть мобілізувати всіх, хто не має підстав для відстрочки чи звільнення. До лав війська можуть потрапити всі військовозобов'язані члени родини.

Про це йдеться в матеріалі Радіо Трек.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація членів однієї сім'ї

Перелік тих, хто підлягає призову, є в Законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Родинні зв'язки не є захистом від мобілізації. Мобілізувати можуть будь-кого, хто досягнув призовного віку, та не має законних підстав для відстрочки.

Щоправда, навіть якщо інші члени родини проходять службу, можуть отримати відстрочку ті, хто:

утримує троє чи більше неповнолітніх дітей;

є одиноким батьком;

доглядає за людиною з інвалідністю або тяжкохворим родичем;

сам має інвалідність;

тимчасово непридатний до служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, у Полтаві планують посилити мобілізаційні заходи. Йдеться про затримання військовозобов'язаних не лише на вулицях, а й у державних установах.

Також ми повідомляли, що громадян, які мають відстрочку, теж можуть відправити на ВЛК. Щоправда, таке може статися лише у двох випадках.