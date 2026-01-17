Скольких членов одной семьи могут призвать в армию

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: УНІАН

В условиях общей мобилизации могут мобилизовать всех, кто не имеет оснований для отсрочки или освобождения. В ряды войска могут попасть все военнообязанные члены семьи.

Мобилизация членов одной семьи

Перечень тех, кто подлежит призыву, есть в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Родственные связи не являются защитой от мобилизации. Мобилизовать могут любого, кто достиг призывного возраста, и не имеет законных оснований для отсрочки.

Правда, даже если другие члены семьи проходят службу, могут получить отсрочку те, кто:

содержит трех или более несовершеннолетних детей;

является одиноким отцом;

ухаживает за человеком с инвалидностью или тяжелобольным родственником;

сам имеет инвалидность;

временно непригоден к службе по состоянию здоровья.

