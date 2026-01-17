Видео
Главная Мобилизация Призыв продолжается — скольких членов семьи могут мобилизовать

Призыв продолжается — скольких членов семьи могут мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:17
Скольких членов одной семьи могут призвать в армию
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: УНІАН

В условиях общей мобилизации могут мобилизовать всех, кто не имеет оснований для отсрочки или освобождения. В ряды войска могут попасть все военнообязанные члены семьи.

Об этом говорится в материале Радио Трек.

Читайте также:

Мобилизация членов одной семьи

Перечень тех, кто подлежит призыву, есть в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Родственные связи не являются защитой от мобилизации. Мобилизовать могут любого, кто достиг призывного возраста, и не имеет законных оснований для отсрочки.

Правда, даже если другие члены семьи проходят службу, могут получить отсрочку те, кто:

  • содержит трех или более несовершеннолетних детей;
  • является одиноким отцом;
  • ухаживает за человеком с инвалидностью или тяжелобольным родственником;
  • сам имеет инвалидность;
  • временно непригоден к службе по состоянию здоровья.

Напомним, в Полтаве планируют усилить мобилизационные мероприятия. Речь идет о задержании военнообязанных не только на улицах, но и в государственных учреждениях.

Также мы сообщали, что граждан, которые имеют отсрочку, тоже могут отправить на ВВК. Правда, такое может произойти только в двух случаях.

семья военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
