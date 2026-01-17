Скольких членов одной семьи могут призвать в армию

Призыв продолжается — скольких членов семьи могут мобилизовать
В условиях общей мобилизации могут мобилизовать всех, кто не имеет оснований для отсрочки или освобождения. В ряды войска могут попасть все военнообязанные члены семьи.
Об этом говорится в материале Радио Трек.
Мобилизация членов одной семьи
Перечень тех, кто подлежит призыву, есть в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Родственные связи не являются защитой от мобилизации. Мобилизовать могут любого, кто достиг призывного возраста, и не имеет законных оснований для отсрочки.
Правда, даже если другие члены семьи проходят службу, могут получить отсрочку те, кто:
- содержит трех или более несовершеннолетних детей;
- является одиноким отцом;
- ухаживает за человеком с инвалидностью или тяжелобольным родственником;
- сам имеет инвалидность;
- временно непригоден к службе по состоянию здоровья.
Напомним, в Полтаве планируют усилить мобилизационные мероприятия. Речь идет о задержании военнообязанных не только на улицах, но и в государственных учреждениях.
Также мы сообщали, что граждан, которые имеют отсрочку, тоже могут отправить на ВВК. Правда, такое может произойти только в двух случаях.
