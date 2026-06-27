Призов в Україні: Лубінець пояснив, що чекає на непридатних мобілізованих

Уповноважений Верховної Ради із захисту прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Любомир Кучер редактор, юрист

Працівники ТЦК та СП іноді мобілізують людей, які не можуть проходити військову службу. Йдеться про громадян, які непридатні за віком або станом здоров'я. Якщо військові частини не погоджуються прийняти таких мобілізованих, цих людей можуть оформити як представників військкомату.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Як непридатні до служби потрапляють під мобілізацію

За словами омбудсмена, під час мобілізаційних процедур представники ТЦК та СП не завжди враховують наявні медичні документи та підтверджені захворювання потенційних військових.

"У нас є випадки, коли людина повідомляє про свої захворювання, маючи навіть на руках докази медичного лікування, це взагалі не береться до уваги. Як результат, знову ж таки, у нас мобілізують людей, а потім їх не хочуть забирати військові частини", — заявив омбудсман.

Якщо військова частина бачить, що людина не зможе виконувати бойові задачі, такого мобілізованого просто записують до складу працівників ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що ВЛК може виявити у військовозобов'язаного захворювання, яке потребує оперативного втручання. У такому разі громадянину мають запропонувати оперативне втручання. Зокрема, йдеться про людей із паховою грижею.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олега Мицика писав, що мобілізувати можуть навіть людину із серйозними проблемами зі здоров'ям. Через неправдиві висновки ВЛК до війська потрапляють люди, які не можуть служити. Зокрема, був випадок, коли мобілізували чоловіка без значної частини черепа.