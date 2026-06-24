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Головна Мобілізація ВЛК визнала придатною людину з паховою грижею: порада юриста

ВЛК визнала придатною людину з паховою грижею: порада юриста

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 20:00
ВЛК визнала придатною особу з паховою грижею: порада юриста
Військово-лікарська комісія. Фото: "РБК-Україна"

Якщо у військовозобов’язаного громадянина на ВЛК виявили захворювання, яке лікується оперативним шляхом, йому мають запропонувати хірургічну операцію. Це, зокрема, стосується таких проблем зі здоров’ям, як грижі. Якщо ж цього не було зроблено, а громадянина визнали придатним, цей висновок ВЛК можна оскаржити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібні ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку. Саме військово-лікарська комісія визначає, придатний до військової служби громадянин чи ні.

Таким чином, у воєнний час військово-лікарські комісії допомагають проводити мобілізацію військовозобов’язаного населення. У висновку ВЛК громадянина можуть визнати як придатним, так і непридатним до служби в ЗСУ.

Законодавство визначає різні ступені придатності. Громадянин може бути визнаний як повністю і безумовно придатним до будь-якої служби, так і придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК тощо.

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Хворому на ВЛК мають запропонувати операцію

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби. При цьому, зазначив чоловік, він має проблеми зі здоров’ям (пахову грижу).

Громадянин поцікавився, чи законною є таке рішення ВЛК. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо громадянину не запропонували хірургічне лікування, а відразу визнали придатним, то висновок ВЛК потрібно оскаржувати".

Щодо самого захворювання, то, зазначив Дерій, можуть бути варіанти: "Відповідно до Статті 55 Розкладу хвороб наказу МОУ 402 за наявності грижі обстежуваним за графами I - III Розкладу хвороб пропонується хірургічне лікування. Після успішного лікування вони придатні до військової служби та до навчання у військовому виші".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, скільки висновок ВЛК діє під час воєнного стану.

Військово-лікарську комісію під час дії воєнного стану потрібно проходити кожного року. Відповідно зберігає свою чинність і висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Якщо протягом 12 місяців процес виключення такого громадянина з військового обліку не завершений, доведеться проходити нову ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що громадянин має право не підписувати маніпулятивний висновок ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин має законне право не погоджуватися з викривленим діагнозом і маніпулятивним висновком військово-лікарської комісії. Також він може наполягати на долученні до справи відповідних медичних документів. Крім того, громадянин може на самому бланку ВЛК вказати, що не згоден із висновком.

мобілізація ВЛК військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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