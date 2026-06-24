ВЛК визнала придатною особу з паховою грижею: порада юриста

Військово-лікарська комісія. Фото: "РБК-Україна"

Якщо у військовозобов’язаного громадянина на ВЛК виявили захворювання, яке лікується оперативним шляхом, йому мають запропонувати хірургічну операцію. Це, зокрема, стосується таких проблем зі здоров’ям, як грижі. Якщо ж цього не було зроблено, а громадянина визнали придатним, цей висновок ВЛК можна оскаржити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібні ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку. Саме військово-лікарська комісія визначає, придатний до військової служби громадянин чи ні.

Таким чином, у воєнний час військово-лікарські комісії допомагають проводити мобілізацію військовозобов’язаного населення. У висновку ВЛК громадянина можуть визнати як придатним, так і непридатним до служби в ЗСУ.

Законодавство визначає різні ступені придатності. Громадянин може бути визнаний як повністю і безумовно придатним до будь-якої служби, так і придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК тощо.

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Хворому на ВЛК мають запропонувати операцію

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби. При цьому, зазначив чоловік, він має проблеми зі здоров’ям (пахову грижу).

Громадянин поцікавився, чи законною є таке рішення ВЛК. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо громадянину не запропонували хірургічне лікування, а відразу визнали придатним, то висновок ВЛК потрібно оскаржувати".

Щодо самого захворювання, то, зазначив Дерій, можуть бути варіанти: "Відповідно до Статті 55 Розкладу хвороб наказу МОУ 402 за наявності грижі обстежуваним за графами I - III Розкладу хвороб пропонується хірургічне лікування. Після успішного лікування вони придатні до військової служби та до навчання у військовому виші".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, скільки висновок ВЛК діє під час воєнного стану.

Військово-лікарську комісію під час дії воєнного стану потрібно проходити кожного року. Відповідно зберігає свою чинність і висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Якщо протягом 12 місяців процес виключення такого громадянина з військового обліку не завершений, доведеться проходити нову ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що громадянин має право не підписувати маніпулятивний висновок ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин має законне право не погоджуватися з викривленим діагнозом і маніпулятивним висновком військово-лікарської комісії. Також він може наполягати на долученні до справи відповідних медичних документів. Крім того, громадянин може на самому бланку ВЛК вказати, що не згоден із висновком.