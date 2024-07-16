Мобилизация в Украине 2024 — как правильно оформить отсрочку дистанционно

Как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК — законный способ
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Тем не менее закон предусматривает категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в ТЦК и СП. Однако есть возможность сделать это дистанционно.
Как оформить отсрочку, не посещая ТЦК и СП и кто может это сделать онлайн, рассказываем далее в материале.
Оформление отсрочки дистанционно — что говорит закон
Как рассказал адвокат Дмитрий Соловьев, согласно пункту 58 Порядка мобилизации граждан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины №560, при наличии оснований для получения отсрочки от мобилизации военнообязанный лично подает на имя председателя комиссии ТЦК заявление и документы, подтверждающие такое право.
Однако правозащитник подчеркнул, что ни в одном нормативно-правовом акте не предусмотрена необходимость физического присутствия военнообязанного в ТЦК при оформлении отсрочки. Соответственно, человек может дистанционно сделать это.
Как оформить отсрочку от мобилизации дистанционно
Как отмечают большинство адвокатов, самый простой способ "общаться" с ТЦК дистанционно — почтовая связь. То есть, человек должен:
- собрать необходимые для подтверждения отсрочки документы;
- сделать копии этих документов и заверить их у нотариуса;
- написать заявление с просьбой предоставить отсрочку на имя главы комиссии ТЦК, указав основания. Добавим, перечень военнообязанных лиц, имеющих отсрочку от мобилизации, определен ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
- также следует вместе с этим пакетом отправить просьбу предоставить справку о такой отсрочке, чтобы не возникало проблем с возможным задержанием на улицах или использовать эту справку для выезда за границу;
- пакет документов необходимо направить в адрес ТЦК и СП заказным письмом с описанием и обратным уведомлением о вручении.
Если вы не получаете обратной связи, обратитесь к адвокату, который имеет полномочия на получение информации путем подачи соответствующего адвокатского запроса.
Такой запрос по закону рассматривается в течение пяти дней, а должностные лица несут административную ответственность за непредоставление или предоставление неполной информации по адвокатскому запросу.
Кто может оформить отсрочку онлайн
Еще в начале июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии телеканала Суспільне заявила, что две категории военнообязанных в Украине смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Им не потребуется посещать ТЦК и СП.
По ее словам, автоматическую отсрочку смогут оформить:
- Студенты дневной формы обучения;
- Родители, имеющие трех или более детей.
Это связано с тем, что данные о таких лицах уже имеются в различных государственных реестрах.
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