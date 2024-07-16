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Как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК — законный способ

16 июля 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как правильно оформить отсрочку дистанционно
Оформление отсрочки от мобилизации дистанционно. Коллаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Тем не менее закон предусматривает категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в ТЦК и СП. Однако есть возможность сделать это дистанционно.

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Как оформить отсрочку, не посещая ТЦК и СП и кто может это сделать онлайн, рассказываем далее в материале.

Оформление отсрочки дистанционно — что говорит закон

Как рассказал адвокат Дмитрий Соловьев, согласно пункту 58 Порядка мобилизации граждан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины №560, при наличии оснований для получения отсрочки от мобилизации военнообязанный лично подает на имя председателя комиссии ТЦК заявление и документы, подтверждающие такое право.

Однако правозащитник подчеркнул, что ни в одном нормативно-правовом акте не предусмотрена необходимость физического присутствия военнообязанного в ТЦК при оформлении отсрочки. Соответственно, человек может дистанционно сделать это.

Как оформить отсрочку от мобилизации дистанционно

Как отмечают большинство адвокатов, самый простой способ "общаться" с ТЦК дистанционно — почтовая связь. То есть, человек должен:

  • собрать необходимые для подтверждения отсрочки документы;
  • сделать копии этих документов и заверить их у нотариуса;
  • написать заявление с просьбой предоставить отсрочку на имя главы комиссии ТЦК, указав основания. Добавим, перечень военнообязанных лиц, имеющих отсрочку от мобилизации, определен ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • также следует вместе с этим пакетом отправить просьбу предоставить справку о такой отсрочке, чтобы не возникало проблем с возможным задержанием на улицах или использовать эту справку для выезда за границу;
  • пакет документов необходимо направить в адрес ТЦК и СП заказным письмом с описанием и обратным уведомлением о вручении.

Если вы не получаете обратной связи, обратитесь к адвокату, который имеет полномочия на получение информации путем подачи соответствующего адвокатского запроса.

Такой запрос по закону рассматривается в течение пяти дней, а должностные лица несут административную ответственность за непредоставление или предоставление неполной информации по адвокатскому запросу.

 

Как оформить отсрочку от мобилизации дистанционно
Оформление отсрочки заказным письмом. Фото: google.com

Кто может оформить отсрочку онлайн

Еще в начале июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии телеканала Суспільне заявила, что две категории военнообязанных в Украине смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Им не потребуется посещать ТЦК и СП.

По ее словам, автоматическую отсрочку смогут оформить:

  1. Студенты дневной формы обучения;
  2. Родители, имеющие трех или более детей.

Это связано с тем, что данные о таких лицах уже имеются в различных государственных реестрах.

 

Кто может оформить отсрочку онлайн 
Человек регистрируется в приложении "Резерв+". Фото: РБК-Украина

Ранее мы писали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

Напомним, мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

Также мы информировали, кого будут призывать в ВСУ с июля 2024 года в первую очередь.

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