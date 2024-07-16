Мобилизация в Украине — как будут призывать обновивших военнообязанных данные

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Ответственность за мобилизацию лежит на Генеральном штабе ВСУ, определяющем критерии призыва. Впоследствии в территориальных центрах комплектования формируют перечни военнообязанных по потребностям и вызывают их к себе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью для Есть вопросы.

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По словам Черногоренко, сейчас ответственность за военный замысел лежит на Генеральном штабе ВСУ. Там определяют мобилизационные потребности, профессиональные навыки и возрастные критерии необходимых специалистов.

"Генштаб отправляет запрос с определенными критериями, например, отсутствие отсрочки бронирования. Раньше часто случалось, что повестки получали забронированные люди, что приводило к трате времени и нервов. Пока этого хаоса удалось избежать благодаря работе на уровне реестра. Мы отсекаем всех, кто забронирован, всех, у кого есть отсрочка, и работаем с теми критериями, которые нам дает Генштаб ВСУ», — отметила заместитель министра обороны.

Она подчеркнула, что реестр позволяет централизованно и быстро получать достоверную информацию обо всех военнообязанных. Это делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

"Представители территориального центра комплектования формируют перечни в соответствии с критериями и автоматически приглашают в ТЦК и СП. Далее идет работа с военнообязанными: направление на ВВК, уточнение данных и другие процедуры", — сказала Черногоренко.

Напомним, в Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные имели возможность оформить отсрочку онлайн. Проблема в том, что есть ряд данных, которых нет в электронных базах, поэтому этот процесс находится в активной разработке.

Ранее мы писали, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.