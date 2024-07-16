Мобилизация в Украине — как будут призывать обновивших военнообязанных данные

Призыв военнообязанных, обновивших данные — в Минобороны объяснили механизм
Ответственность за мобилизацию лежит на Генеральном штабе ВСУ, определяющем критерии призыва. Впоследствии в территориальных центрах комплектования формируют перечни военнообязанных по потребностям и вызывают их к себе.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью для Есть вопросы.
Кого будут призывать среди тех, кто обновил свои учетные данные
По словам Черногоренко, сейчас ответственность за военный замысел лежит на Генеральном штабе ВСУ. Там определяют мобилизационные потребности, профессиональные навыки и возрастные критерии необходимых специалистов.
"Генштаб отправляет запрос с определенными критериями, например, отсутствие отсрочки бронирования. Раньше часто случалось, что повестки получали забронированные люди, что приводило к трате времени и нервов. Пока этого хаоса удалось избежать благодаря работе на уровне реестра. Мы отсекаем всех, кто забронирован, всех, у кого есть отсрочка, и работаем с теми критериями, которые нам дает Генштаб ВСУ», — отметила заместитель министра обороны.
Она подчеркнула, что реестр позволяет централизованно и быстро получать достоверную информацию обо всех военнообязанных. Это делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.
"Представители территориального центра комплектования формируют перечни в соответствии с критериями и автоматически приглашают в ТЦК и СП. Далее идет работа с военнообязанными: направление на ВВК, уточнение данных и другие процедуры", — сказала Черногоренко.
Напомним, в Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные имели возможность оформить отсрочку онлайн. Проблема в том, что есть ряд данных, которых нет в электронных базах, поэтому этот процесс находится в активной разработке.
Ранее мы писали, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.
Читайте Новини.LIVE!