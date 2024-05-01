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Призов жінок до лав ЗСУ — що говорить закон про мобілізацію

1 травня 2024 19:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Призов жінок до лав ЗСУ — що говорить закон про мобілізацію
Жінки в ЗСУ. Фото: Сухопутні війська
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію, який містить багато змін. Одним з найбільш актуальних питань є запровадження мобілізації жінок з 1 травня. Зокрема, як для жіночої статі зміниться облік і військова підготовка.

В цьому питанні розібралося видання УНІАН.

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Закон про мобілізацію чітко регламентує військовий облік жінок. Згідно з 1 статтею закону, жінки-медики стають на облік в обов'язковому порядку. В свою чергу представниці професій, споріднених з військовими спеціальностями, можуть стати на облік за своїм бажанням.

У воєнний час, відповідно до закону, мобілізація жінок в Україні відбувається тільки на добровільній основі. Отже, у цьому напрямку ніяких змін не відбулося.

Жінки також проходять базову військову підготовку у добровільному порядку. Для чоловіків віком від 18 до 25 років така підготовка є обов'язковою. 

Список професій

Військовий облік для жінок обов'язковий для тих, хто здобуває медичну освіту. Це не тільки лікарі, а й акушерки, медсестри, стоматологи, фармацевти.

При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Облік необхідний для того, щоб Генштаб розумів, скільки медиків перебуває в резерві.

Раніше ми повідомляли, що перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл. Під час зустрічі вони, зокрема, обговорили можливість залучення жінок до розмінування територій в Україні.

Ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.

війна
Україна
жінки
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

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