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Призыв женщин в ряды ВСУ — что говорит закон о мобилизации

1 мая 2024 19:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Призыв женщин в ряды ВСУ — что говорит закон о мобилизации
Женщины в ВСУ. Фото: Сухопутные войска
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, содержащий множество изменений. Одним из наиболее актуальных вопросов является введение мобилизации женщин с 1 мая. В частности, для женского пола изменится учет и военная подготовка.

В этом вопросе разобралось издание УНИАН.

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Закон о мобилизации верно регламентирует военный учет женщин. Согласно статье 1 закона, женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке. В свою очередь представительницы профессий, родственных военным специальностям, могут встать на учет по своему желанию.

В военное время согласно закону мобилизация женщин в Украине происходит только на добровольной основе. Следовательно, в этом направлении никаких изменений не произошло.

Женщины также проходят базовую военную подготовку в добровольном порядке. Для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет такая подготовка обязательна.

Список профессий

Военный учет для женщин обязателен для тех, кто получает медицинское образование. Это не только врачи, но и акушерки, медсестры, стоматологи, фармацевты.

При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Учет необходим для того, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков находится в резерве.

Ранее мы сообщали, что первая вице-премьер Юлия Свириденко встретилась с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил. В ходе встречи они, в частности, обсудили возможность привлечения женщин к разминированию территорий в Украине.

Рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.

война
Украина
женщины
мобилизация
война в Украине
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