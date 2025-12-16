Відео
Призовник чи військовозобов'язаний — який статус має курсант

Призовник чи військовозобов'язаний — який статус має курсант

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:20
Статус курсанта військового вищого закладу
Курсанти університету внутрішніх справ. Фото: ЛОВА

Курсант університету внутрішніх справ зараховується до складу МВС і отримує відповідне спеціальне звання. Військовий же його статус на період навчання визначається як "військовозобов’язаний".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чи має значення присяга

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився військовим статусом курсанта (університету внутрішніх справ).

Чоловік наголосив, що курсанту 22 роки і він ще не прийняв присягу.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, що присяга у визначенні статусу не відіграє жодної ролі.

"Курсант повинен мати статус військовозобов'язаного, незалежно від того прийняв він присягу чи ні", — зазначив адвокат Владислав Дерій.

Військовий статус курсанта

Інший юрист, адвокат Андрій Карпенко зазначив, що курсант вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ є особою рядового складу МВС.

Відповідно,ця категорія громадян стає на облік і отримує статус, визначений у вітчизняному законодавстві.

"Курсант ВНЗ МВС має статус військовозобов’язаного", — наголосив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що курсанти українських військових вишів отримуватимуть підвищене грошове забезпечення. 

Додамо, ми повідомляли про те, чи може курсант бути мобілізований до ЗСУ після відрахування чи звільнення з військового вищого навчального закладу.

