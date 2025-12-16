Статус курсанта военного высшего заведения

Курсанты университета внутренних дел. Фото: ЛОВА

Курсант университета внутренних дел зачисляется в состав МВД и получает соответствующее специальное звание. Военный же его статус на период обучения определяется как "военнообязанный".

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Имеет ли значение присяга

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался военным статусом курсанта (университета внутренних дел).

Мужчина отметил, что курсанту 22 года и он еще не принял присягу.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, что присяга в определении статуса не играет никакой роли.

"Курсант должен иметь статус военнообязанного, независимо от того принял он присягу или нет", — отметил адвокат Владислав Дерий.

Военный статус курсанта

Другой юрист, адвокат Андрей Карпенко отметил, что курсант высшего учебного заведения Министерства внутренних дел является лицом рядового состава МВД.

Соответственно, эта категория граждан становится на учет и получает статус, определенный в отечественном законодательстве.

"Курсант вуза МВД имеет статус военнообязанного", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, что курсанты украинских военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение.

Добавим, мы сообщали о том, может ли курсант быть мобилизован в ВСУ после отчисления или увольнения из военного высшего учебного заведения.