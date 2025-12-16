Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Призывник или военнообязанный — какой статус имеет курсант

Призывник или военнообязанный — какой статус имеет курсант

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:20
Статус курсанта военного высшего заведения
Курсанты университета внутренних дел. Фото: ЛОВА

Курсант университета внутренних дел зачисляется в состав МВД и получает соответствующее специальное звание. Военный же его статус на период обучения определяется как "военнообязанный".

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Имеет ли значение присяга

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался военным статусом курсанта (университета внутренних дел).

Мужчина отметил, что курсанту 22 года и он еще не принял присягу.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, что присяга в определении статуса не играет никакой роли.

"Курсант должен иметь статус военнообязанного, независимо от того принял он присягу или нет", — отметил адвокат Владислав Дерий.

Военный статус курсанта

Другой юрист, адвокат Андрей Карпенко отметил, что курсант высшего учебного заведения Министерства внутренних дел является лицом рядового состава МВД.

Соответственно, эта категория граждан становится на учет и получает статус, определенный в отечественном законодательстве.

"Курсант вуза МВД имеет статус военнообязанного", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, что курсанты украинских военных вузов будут получать повышенное денежное обеспечение.

Добавим, мы сообщали о том, может ли курсант быть мобилизован в ВСУ после отчисления или увольнения из военного высшего учебного заведения.

МВД учеба военный учет военнообязанные курсанты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации