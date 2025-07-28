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Головна Мобілізація Призвати Раду і зупинити бусифікацію — думки киян про мобілізацію

Призвати Раду і зупинити бусифікацію — думки киян про мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 06:48
Кияни відповіли, як треба змінити мобілізацію в Україні — опитування
Кияни негативно ставляться до бусифікації. Фото: Новини.LIVE

Кияни вважають, що в Україні потрібно змінити підхід до мобілізації. Адже бусифікація — це насильство, якого немає бути в демократичній державі. 

Варіанти зміни процесу мобілізації містяни розповіли журналістам Новини.LIVE.

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Жителі столиці вважають, що в країні потрібно кардинально змінити підхід до мобілізації. Зокрема, відмовитися від "пакування чоловіків у буси".

"Звісно, потрібно. Треба, щоб ТЦК припинило забирати в буси людей прилюдно. Я гадаю, це має бути за власним бажанням або за відбором. Тому що беруть ось таких чоловіків з вулиці, а вони нічого не вміють і це пушочне мʼясо", — вважає Нікіта.

Схожої думки і Карина. На її погляд, варто давати вибір мобілізованим чоловікам, в якій бригаді захищати країну. 

"Я вважаю, що мають бути методи мобілізації, а не бусифікації. Не можна брати людину в бусік і завозити її в ТЦК. Людина має проявити бажання, чи служити, віддавати своє здоровʼя, життя, країні чи ні. Бо це насильство", — переконана Карина.

Кияни проти бусифікації
Киянка Карина проти бусифікації. Фото: Новини.LIVE

Натомість Ксенія вважає, що потрібно змінити вектор мобілізації. На думку жінки, захищати країну мають парламентарі та підрозділи поліції:

"Звичайно, потрібно. Мобілізувати і Верховну Раду, і поліцію, і ТЦК. Більше 100 тисяч в Україні поліції і 50 тисяч ТЦК. Навіщо? Це люди з військових досвідом, які пройшли навчання. Їх можна брати і призивати. Шестидесяти річних немає що там робити. Зменшувати вік — теж не можна. Тому що 18,20 років — це ще діти. 25-45 років — найкращий вік".

Кияни хочуть мобілізувати Верховну Раду
Киянка Ксенія прагне мобілізації Верховної Ради. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, як минули акції протесту проти законопроєкту про НАБУ в різних містах України. Також ми розповідали, чи можуть призвати пенсіонерів на війну. 

Верховна Рада Київ опитування мобілізація війна в Україні бусифікація
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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