Кияни відповіли, як треба змінити мобілізацію в Україні — опитування

Кияни негативно ставляться до бусифікації. Фото: Новини.LIVE

Кияни вважають, що в Україні потрібно змінити підхід до мобілізації. Адже бусифікація — це насильство, якого немає бути в демократичній державі.

Варіанти зміни процесу мобілізації містяни розповіли журналістам Новини.LIVE.

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Жителі столиці вважають, що в країні потрібно кардинально змінити підхід до мобілізації. Зокрема, відмовитися від "пакування чоловіків у буси".

"Звісно, потрібно. Треба, щоб ТЦК припинило забирати в буси людей прилюдно. Я гадаю, це має бути за власним бажанням або за відбором. Тому що беруть ось таких чоловіків з вулиці, а вони нічого не вміють і це пушочне мʼясо", — вважає Нікіта.

Схожої думки і Карина. На її погляд, варто давати вибір мобілізованим чоловікам, в якій бригаді захищати країну.

"Я вважаю, що мають бути методи мобілізації, а не бусифікації. Не можна брати людину в бусік і завозити її в ТЦК. Людина має проявити бажання, чи служити, віддавати своє здоровʼя, життя, країні чи ні. Бо це насильство", — переконана Карина.

Киянка Карина проти бусифікації. Фото: Новини.LIVE

Натомість Ксенія вважає, що потрібно змінити вектор мобілізації. На думку жінки, захищати країну мають парламентарі та підрозділи поліції:

"Звичайно, потрібно. Мобілізувати і Верховну Раду, і поліцію, і ТЦК. Більше 100 тисяч в Україні поліції і 50 тисяч ТЦК. Навіщо? Це люди з військових досвідом, які пройшли навчання. Їх можна брати і призивати. Шестидесяти річних немає що там робити. Зменшувати вік — теж не можна. Тому що 18,20 років — це ще діти. 25-45 років — найкращий вік".

Киянка Ксенія прагне мобілізації Верховної Ради. Фото: Новини.LIVE

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