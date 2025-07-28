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Главная Мобилизация Призвать Раду и прекратить бусификацию — киевляне о мобилизации

Призвать Раду и прекратить бусификацию — киевляне о мобилизации

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 06:48
Киевляне ответили, как надо изменить мобилизацию в Украине — опрос
Киевляне негативно относятся к бусификации. Фото: Новини.LIVE

Киевляне считают, что в Украине нужно изменить подход к мобилизации. Ведь бусификация — это насилие, которого не должно быть в демократическом государстве.

Варианты изменения процесса мобилизации горожане рассказали журналистам Новини.LIVE.

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Киевляне против бусификации мужчин

Жители столицы считают, что в стране нужно кардинально изменить подход к мобилизации. В частности, отказаться от "упаковки мужчин в бусы".

"Конечно нужно. Надо, чтобы ТЦК прекратило забирать в бусы людей прилюдно. Я думаю, это должно быть по собственному желанию или по отбору. Потому что берут вот таких мужчин с улицы, а они ничего не умеют и это пушечное мясо", — считает Никита.

Похожего мнения и Карина. На ее взгляд, стоит давать выбор мобилизованным мужчинам, в какой бригаде защищать страну.

"Я считаю, что должны быть методы мобилизации, а не бусификации. Нельзя брать человека в бусик и завозить его в ТЦК. Человек должен проявить желание, служить, отдавать свое здоровье, жизнь, стране или нет. Потому что это насилие", — убеждена Карина.

Кияни проти бусифікації
Киевлянка Карина против бусификации. Фото: Новини.LIVE

Зато Ксения считает, что нужно изменить вектор мобилизации. По мнению женщины, защищать страну должны парламентарии и подразделения полиции:

"Конечно, нужно. Мобилизовать и Верховную Раду, и полицию, и ТЦК. Более 100 тысяч в Украине полиции и 50 тысяч ТЦК. Зачем? Это люди из военных опытов, которые прошли обучение. Их можно брать и призывать. Шестидесяти летним нечего там делать. Уменьшать возраст — тоже нельзя. Потому что 18,20 лет — это еще дети. 25-45 лет — лучший возраст".

Кияни хочуть мобілізувати Верховну Раду
Киевлянка Ксения стремится к мобилизации Верховной Рады. Фото: Новини.LIVE

Напомним, как прошли акции протеста против законопроекта о НАБУ в разных городах Украины. Также мы рассказывали, могут ли призвать пенсионеров на войну.

Верховная Рада Киев опрос мобилизация война в Украине бусификация
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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