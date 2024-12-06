На думку колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, Трамп буде підтримувати Україну, а Путін не застосує ядерну зброю

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Фото: Reuters

Військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес оцінює поточну ситуацію в Україні як складну, але з можливістю для досягнення перемоги. Росія має серйозні проблеми з ресурсами та не може безкінечно вести наступ.

Про це він заявив в інтерв'ю Hromadske.

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Чи будуть США підтримувати Україну при Трампі

За його словами, підтримка Заходу, зокрема США, є критично важливою для України, і хоча внутрішні політичні зміни можуть впливати на позицію Трампа, загалом США продовжать підтримку України.

Трамп та його команда, включаючи майбутніх радників, підтримують Україну, попри певні суперечливі заяви. Трамп планує коригувати свої попередні заяви про Україну і продовжити підтримку країни в боротьбі з Росією.

Призначення Тулсі Габбард, відомої своєю проросійською позицією, на важливі посади викликає побоювання, але навіть якщо це станеться, вона буде діяти відповідно до вказівок Білого дому.

Чи застосує Путін ядерну зброю

Годжес заявив, що запуск нової балістичної ракети Росією був спробою залякати Захід, але ймовірність ядерного удару малоймовірна, оскільки для Росії немає вигоди від його застосування. Китай і Індія можуть втрутитися, щоб стримати Кремль від такого кроку, адже це загрожує їхнім економічним інтересам, зокрема, поставкам нафти та газу.

Байден попереджав Росію про катастрофічні наслідки використання ядерної зброї, і, на думку Годжеса, Трамп також може нагадати про це, щоб стримати Москву.

Про виснаження ресурсів Росії та здатність продовжувати війну

На думку військового аналітика, Росія має великі втрати, і її здатність вести наступальні операції обмежена. Проблеми з виробництвом зброї, недостача робочої сили через мобілізацію та санкції ускладнюють ситуацію. Однак, якщо Захід не припинить потік нафти до Китаю та Індії, Росія зможе продовжувати війну ще деякий час.

Водночас літаки F-16 допоможуть Україні посилити боротьбу з російською авіацією та ізолювати Крим. Вони не стануть "магічною зброєю", але будуть важливим елементом стратегії. Українські пілоти швидко освоюють нові технології, що дає перевагу.

Нагадаємо, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

Крім того, у Білому домі заявили про наміри найближчим часом спонукати Україну до переговорів із Росією.