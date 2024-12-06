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О фронте, ядерном оружии и Трампе — Бен Ходжес дал интервью

6 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
По мнению бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, Трамп будет поддерживать Украину, а Путин не применит ядерное оружие
Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес оценивает текущую ситуацию в Украине как сложную, но с возможностью для достижения победы. Россия испытывает серьезные проблемы с ресурсами и не может бесконечно вести наступление.

Об этом он заявил в интервью Hromadske.

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Будут ли США поддерживать Украину при Трампе

По его словам, поддержка Запада, в частности США, критически важна для Украины, и хотя внутренние политические изменения могут влиять на позицию Трампа, в целом США продолжат поддержку Украины.

Трамп и его команда, включая будущих советников, поддерживают Украину, несмотря на некоторые противоречивые заявления. Трамп планирует корректировать свои предварительные заявления об Украине и продолжить поддержку страны в борьбе с Россией.

Назначение Тулси Хаббард, известной своей пророссийской позицией, на важные должности вызывает опасения, но даже если это произойдет, она будет действовать в соответствии с указаниями Белого дома.

Применит ли Путин ядерное оружие

Ходжес заявил, что запуск новой баллистической ракеты Россией был попыткой запугать Запад, но вероятность ядерного удара маловероятна, поскольку для России нет выгоды от его применения. Китай и Индия могут вмешаться, чтобы сдержать Кремль от такого шага, ведь это чревато их экономическими интересами, в частности, поставками нефти и газа.

Байден предупреждал Россию о катастрофических последствиях использования ядерного оружия и, по мнению Ходжеса, Трамп также может напомнить об этом, чтобы сдержать Москву.

Об истощении ресурсов России и способности продолжать войну

По мнению военного аналитика, у России есть большие потери, и ее способность вести наступательные операции ограничена. Проблемы с производством оружия, нехватка рабочей силы из-за мобилизации и санкций усложняют ситуацию. Однако если Запад не прекратит поток нефти в Китай и Индию, Россия сможет продолжать войну еще некоторое время.

В то же время, самолеты F-16 помогут Украине усилить борьбу с российской авиацией и изолировать Крым. Они не станут "магическим оружием", но будут являться важным элементом стратегии. Украинские пилоты быстро осваивают новые технологии, что предпочитает.

Напомним, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.

Кроме того, в Белом доме заявили о намерениях в ближайшее время побуждать Украину к переговорам с Россией.

США Дональд Трамп война в Украине фронт потери оккупантов

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