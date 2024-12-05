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Про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково

5 грудня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — про які зміни потрібно повідомляти ТЦК обов'язково
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOTCKSP
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні усі військовозобов'язані громадяни зобов'язані дотримуватися правил військового обліку. Зокрема, регулярно оновлювати свої військово-облікові дані та повідомляти ТЦК про зміни протягом семи днів. В разі недотримання встановлених норм особу можуть притягнути до відповідальності.

Про що саме потрібно повідомляти ТЦК та СП та в яких випадках особу можуть притягнути до відповідальності за порушення правил військового обліку, розповіла адвокатка Лідія Карплюк у коментарі РБК-Україна

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Про що потрібно повідомляти ТЦК обов'язково

Відповідно до ч. 11 ст. 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" призовники, військовозобов'язані та резервісти мають повідомляти відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку, зміну таких даних:

  • адреси проживання (перебування);
  • номери телефону;
  • адреси електронної пошти (за її наявності);
  • сімейний стан;
  • отримання освіти;
  • отримання нової посади/зміна місця роботи;
  • відомості про стан здоров'я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку;
  • відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);
  • відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;
  • відомості про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації.

Правозахисниця наголосила, що особисті дані потрібно повідомити протягом семи днів.  

 

Про що потрібно повідомляти ТЦК обов'язково
Військовозобов'язані українці в центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

В яких випадках особу можна притягнути до відповідальності

За порушення правил військового обліку відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення особу можуть оштрафувати. Під час воєнного стану йдеться про штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Оштрафувати за несвоєчасне повідомлення про зміни персональних даних можуть виключно у випадку, коли потрібної інформації немає в наявних реєстрах або базах даних.

Як пояснила Лідія Карплюк наразі відсутня узагальнена база даних щодо місця роботи або зміни стану здоров'я.

"В Україні також немає якогось реєстру номерів телефонів, засобів зв'язку та адрес електронної пошти. Тому якщо при наступному візиті ви повідомите відмінні від попередніх засоби зв'язку, то і це гіпотетично можна вважати порушенням", — розповіла адвокатка.

Раніше ми писали, яка інформація є конфіденційною та про що ТЦК не повинні запитувати.  

Нагадаємо, ми повідомляли, з якою метою чоловіків можуть викликати до ТЦК та СП. 

Також ми інформували, як діяти, якщо ТЦК не відповідає на лист-запит. 

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