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Виклик чоловіків до ТЦК — які є законні підстави у грудні 2024

2 грудня 2024 18:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — які є законні причини для виклику чоловіків до ТЦК
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні через повномасштабну війну, яку розпочала росія, продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаних громадян можуть викликати до ТЦК та СП. 

З якою саме метою чоловіків можуть викликати до територіальних центрів комплектування, пояснили на офіційній сторінці у Facebook Чернігівського обласного ТЦК СП.

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Що таке виклик до ТЦК

Офіційним викликом до ТЦК є повістка, яка видається на ім'я конкретної особи. Повістку з метою уточнення даних, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №560, можуть вручити у будь-якому місці:

  • за місцем проживання;
  • за місцем роботи;
  • за місцем навчання;
  • в громадських місцях;
  • на блокпостах,
  • на державному кордоні;
  • в будь-яких інших місцях.

Для чого можуть викликати до ТЦК

До територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян можуть викликати за таких причин:

  1. Постановка на військовий облік;
  2. Уточнення персональних даних (військово-облікових даних);
  3. Проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби;
  4. Призов на військову службу.

 

Для чого можуть викликати до ТЦК
Військовозобов'язаний чоловік оформлює відстрочку в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Хто може отримати повістку поштою

Викликати до ТЦК можуть також поштою. Як зазначили у ТЦК, повістку поштою може отримати будь-який військовозобов'язаний, який перебуває на військовому обліку.

Такий вид повістки формується на основі даних із Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" без участі ТЦК. 

"Потім вони надходять до ТЦК, де начальник того чи іншого територіального центру їх підписує електронним підписом. Після цього реєстр відправляє їх на "Укрпошту", яка їх роздруковує та надсилає громадянам. Потім "Укрпошта" звітує перед ТЦК щодо вручення або невручення повісток", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, як діяти, якщо ТЦК не відповідає на лист-запит. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Також ми повідомляли, які правила бронювання працівників діятимуть з 1 грудня 2024 року.

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