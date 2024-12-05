Мобилизация в Украине 2024 — о каких изменениях нужно сообщать ТЦК обязательно

О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все военнообязанные граждане обязаны соблюдать правила военного учета. В частности, регулярно обновлять свои военно-учетные данные и сообщать ТЦК об изменениях в течение семи дней. В случае несоблюдения установленных норм лицо может быть привлечено к ответственности.
О чем именно нужно сообщать ТЦК и СП и в каких случаях человек может быть привлечен к ответственности за нарушение правил военного учета, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии РБК-Украина.
О чем нужно сообщать ТЦК обязательно
Согласно ч. 11 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщать соответствующие органы, где они состоят на военном учете, изменение следующих данных:
- адреса проживания (пребывания);
- номера телефона;
- адреса электронной почты (при наличии);
- семейное положение;
- получение образования;
- получение новой должности/смена места работы;
- сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
- сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
- сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
- сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
Правозащитница подчеркнула, что личные данные нужно сообщить в течение семи дней.
В каких случаях лицо можно привлечь к ответственности
За нарушение правил военного учета в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях лицо могут оштрафовать. Во время военного положения речь идет о штрафе в размере от 17 000 до 25 500 грн.
Оштрафовать за несвоевременное уведомление об изменениях персональных данных могут исключительно в случае, когда нужная информация отсутствует в имеющихся реестрах или базах данных.
Как пояснила Лидия Карплюк, в настоящее время отсутствует обобщенная база данных относительно места работы или изменения состояния здоровья.
"В Украине также нет какого-либо реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средств связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", — рассказала адвокат.
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