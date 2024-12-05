Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно arrow

О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

5 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — о каких изменениях нужно сообщать ТЦК обязательно
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOTCKSP
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все военнообязанные граждане обязаны соблюдать правила военного учета. В частности, регулярно обновлять свои военно-учетные данные и сообщать ТЦК об изменениях в течение семи дней. В случае несоблюдения установленных норм лицо может быть привлечено к ответственности.

О чем именно нужно сообщать ТЦК и СП и в каких случаях человек может быть привлечен к ответственности за нарушение правил военного учета, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

О чем нужно сообщать ТЦК обязательно

Согласно ч. 11 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщать соответствующие органы, где они состоят на военном учете, изменение следующих данных:

  • адреса проживания (пребывания);
  • номера телефона;
  • адреса электронной почты (при наличии);
  • семейное положение;
  • получение образования;
  • получение новой должности/смена места работы;
  • сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
  • сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
  • сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
  • сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Правозащитница подчеркнула, что личные данные нужно сообщить в течение семи дней.

 

О чем нужно сообщать ТЦК обязательно
Военнообязанные украинцы в центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

В каких случаях лицо можно привлечь к ответственности

За нарушение правил военного учета в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях лицо могут оштрафовать. Во время военного положения речь идет о штрафе в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Оштрафовать за несвоевременное уведомление об изменениях персональных данных могут исключительно в случае, когда нужная информация отсутствует в имеющихся реестрах или базах данных.

Как пояснила Лидия Карплюк, в настоящее время отсутствует обобщенная база данных относительно места работы или изменения состояния здоровья.

"В Украине также нет какого-либо реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средств связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", — рассказала адвокат.

Ранее мы писали, какая информация конфиденциальна и о чем ТЦК не должны спрашивать.

Напомним, мы сообщали, с какой целью мужчину могут вызвать в ТЦК и СП.

Также мы информировали, как действовать, если ТЦК не отвечает на письмо-запрос.

личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

23:46 "Бусификацию" не победили — Лубинец опроверг заявление коллеги

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК