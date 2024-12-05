Мобилизация в Украине 2024 — о каких изменениях нужно сообщать ТЦК обязательно

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOTCKSP

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все военнообязанные граждане обязаны соблюдать правила военного учета. В частности, регулярно обновлять свои военно-учетные данные и сообщать ТЦК об изменениях в течение семи дней. В случае несоблюдения установленных норм лицо может быть привлечено к ответственности.

О чем именно нужно сообщать ТЦК и СП и в каких случаях человек может быть привлечен к ответственности за нарушение правил военного учета, рассказала адвокат Лидия Карплюк в комментарии РБК-Украина.

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Согласно ч. 11 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщать соответствующие органы, где они состоят на военном учете, изменение следующих данных:

адреса проживания (пребывания);

номера телефона;

адреса электронной почты (при наличии);

семейное положение;

получение образования;

получение новой должности/смена места работы;

сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Правозащитница подчеркнула, что личные данные нужно сообщить в течение семи дней.

Военнообязанные украинцы в центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

В каких случаях лицо можно привлечь к ответственности

За нарушение правил военного учета в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях лицо могут оштрафовать. Во время военного положения речь идет о штрафе в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Оштрафовать за несвоевременное уведомление об изменениях персональных данных могут исключительно в случае, когда нужная информация отсутствует в имеющихся реестрах или базах данных.

Как пояснила Лидия Карплюк, в настоящее время отсутствует обобщенная база данных относительно места работы или изменения состояния здоровья.

"В Украине также нет какого-либо реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средств связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", — рассказала адвокат.

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