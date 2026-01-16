Відео
Головна Мобілізація Проблеми із зором — із якими хворобами очей не мобілізують

Проблеми із зором — із якими хворобами очей не мобілізують

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 01:30
Мобілізація в Україні — які хвороби очей є підставою для виключення з обліку
Чоловік на прийомі в окуліста. Фото ілюстративне: pngtree.com

В умовах загальної мобілізації деяких громадян можуть виключили з військового обліку через стан здоров'я. Зокрема, йдеться про тих, хто має тяжкі порушення зору.

Про хвороби, які є підставою для уникнення призову, йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Читайте також:

З якими хворобами очей не мобілізуватимуть 

Від мобілізації звільняють тих, хто має серйозні патології. Таких людей визнають непридатними до служби й виключають із військового обліку.

Хвороби очей, із якими неможливий призов до війська:

  • значні анатомічні дефекти повік, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорової або рухової функції обох очей;
  • важкі, прогресуючі захворювання всіх відділів ока і його придатків на обох очах із частими загостреннями або прогресуючим зниженням зорових функцій (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, хронічні катаракти, захворювання зорового нерва);
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • важка стадія глаукоми на обох очах;
  • параліч рухових м'язів очного яблука за наявності подвійного зору (диплопії);
  • високий ступінь аметропії;
  • короткозорість (міопія) або далекозорість (гіперметропія) будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій (D).

Також не призовуть тих, у кого критично знизилася гострота зору через сліпоту чи відсутність одного або обох очей.

Діагнози, із якими людину можуть визнати обмежено придатною та призвати до війська:

  • помірна міопія або гіперметропія (від 6,0 D до 12,0 D);
  • легка форма глаукоми;
  • астигматизм із різницею рефракції у двох головних меридіанах від 3,0 D до 6,0 D;
  • прості чи хронічні захворювання повік, слізних шляхів, орбіти;
  • кон'юнктивіти, які не впливають на зорову чи моторну функцію ока.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроєкт щодо скасування відстрочки для студентів. "За" проголосували лише 137 парламентарів.

Також ми повідомляли, що інтерни мають право на відстрочку. Щоб її отримати, особисто приходити до ТЦК та СП необов'язково.

здоров'я хвороба зір військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
