Головна Мобілізація Відстрочка для інтерна — куди здавати документи

Відстрочка для інтерна — куди здавати документи

Дата публікації: 15 січня 2026 12:20
Відстрочка на навчання - де інтерн може оформити відстрочку
Громадянин подає документи у ЦНАП. Фото: "Дія"

Громадяни, які навчаються у інтернатурі, мають право на відстрочку від мобілізації. При цьому для оформлення відстрочки інтернам не потрібно їхати до ТЦК за місцем реєстрації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Відстрочка на навчання

Українські студенти мають право на відстрочку на увесь період навчання.

До юристів звернувся громадянин, який проходить навчання у інтернатурі.

Чоловік поцікавився, чи може він оформити відстрочку — і чи обов’язково йому потрібно їхати з документами у той територіальний центр комплектування, де він перебуває на обліку (ТЦК розташований за 800 кілометрів від місця навчання громадянина).

"Вам не потрібно так далеко їхати", — пояснив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

До якого ЦНАП нести документи

Юрист підкреслив, що, по-перше, подавати документи на відстрочку за такою причиною можна не у територіальному центрі комплектування, а у центрі надання адміністративних послуг.

"Ви можете подати документи на відстрочку у будь-якому найближчому ЦНАП", — наголосив Дерій.

Таким чином, щоб отримати відстрочку на навчання, інтерну не треба їхати за місцем держреєстрації чи військового обліку, він може подати документи у будь-якому населеному пункті України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи скасують відстрочку на навчання для студентів, які старше 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для оформлення відстрочки на навчання.

Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
