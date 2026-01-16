Мобилизация в Украине — какие болезни глаз являются основанием для исключения из учета

Мужчина на приеме у окулиста. Фото иллюстративное: pngtree.com

В условиях общей мобилизации некоторых граждан могут исключить с воинского учета по состоянию здоровья. В частности, речь идет о тех, кто имеет тяжелые нарушения зрения.

О болезнях, которые являются основанием для избежания призыва, говорится в материале OBOZ.UA.

С какими болезнями глаз не будут мобилизовать

От мобилизации освобождают тех, кто имеет серьезные патологии. Таких людей признают непригодными к службе и исключают из воинского учета.

Болезни глаз, с которыми невозможен призыв в армию:

значительные анатомические дефекты век, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительной или двигательной функции обоих глаз;

тяжелые, прогрессирующие заболевания всех отделов глаза и его придатков на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, хронические катаракты, заболевания зрительного нерва);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

тяжелая стадия глаукомы на обоих глазах;

паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии двойного зрения (диплопии);

высокая степень аметропии;

близорукость (миопия) или дальнозоркость (гиперметропия) любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий (D).

Также не призовут тех, у кого критически снизилась острота зрения из-за слепоты или же отсутствия одного или обоих глаз.

Диагнозы, с которыми человека могут признать ограниченно пригодным и призвать в армию:

умеренная миопия или гиперметропия (от 6,0 D до 12,0 D);

легкая форма глаукомы;

астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах от 3,0 D до 6,0 D;

простые или хронические заболевания век, слезных путей, орбиты;

конъюнктивиты, которые не влияют на зрительную или моторную функцию глаза.

Напомним, Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене отсрочки для студентов. "За" проголосовали только 137 парламентариев.

Также мы сообщали, что интерны имеют право на отсрочку. Чтобы ее получить, лично приходить в ТЦК и СП необязательно.