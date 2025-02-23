Що відомо про проблему домагань у лавах українського війська

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: t1.ua

Однією із проблем у лавах ЗСУ є домагання. Військовослужбовиці скаржилися, що спостерігають таке від своїх побратимів, тоді як командири не вживають заходів для усунення цих порушень.

Про це в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній повідомила уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

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За словами обмудсменки, скарг від чоловіків на сексуальні домогання поки що не було, а від дівчат їх надходить досить багато. Першим захисником бійців має бути командир. Саме до нього потрібно звертатися щодо таких питань.

"Мій меседж командирам: якщо у вас є жінки військовослужбовиці, ви повинні стежити за нормальним кліматом у себе в підрозділі і не дозволяти це. А якщо він (командир, — Ред.) заплющує очі на такі речі, то рано чи пізно станеться халепа в підрозділі", — зазначила омбудсменка.

Нагадаємо, Ольга Решитилова повідомила, звідки військовослужбовці найчастіше йдуть у СЗЧ. Таке здебільшого відбувається в центрах, де перебувають мобілізовані.

Раніше т. в. о. командира другого батальйону 20-го полку К-2 Лейла "Сарацин" заявила, що українському суспільство необхідна мілітаризація. На її думку, жінок також мають призивати до війська.