Что известно о проблеме домогательств в рядах украинской армии

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: t1.ua

Одной из проблем в рядах ВСУ являются домогательства. Военнослужащие жаловались, что наблюдают такое от своих побратимов, тогда как командиры не принимают меры для устранения этих нарушений.

Об этом в интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной сообщила уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

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По словам обмудсмена, жалоб от мужчин на сексуальные домогательства пока не было, а от девушек их поступает достаточно много. Первым защитником бойцов должен быть командир. Именно к нему нужно обращаться по таким вопросам.

"Мой месседж командирам: если у вас есть женщины военнослужащие, вы должны следить за нормальным климатом у себя в подразделении и не позволять это. А если он (командир, - Ред.) закрывает глаза на такие вещи, то рано или поздно произойдет неприятность в подразделении", — отметила омбудсмен.

Напомним, Ольга Решитилова сообщила, откуда военнослужащие чаще всего уходят в СОЧ. Такое в основном происходит в центрах, где находятся мобилизованные.

Ранее в. и. о. командира второго батальона 20-го полка К-2 Лейла "Сарацин" заявила, что украинскому общество необходима милитаризация. По ее мнению, женщин также должны призывать в армию.